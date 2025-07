Sicurezza stradale: al via riqualificazione del parcheggio scambiatore di via Traversetolo

L’obiettivo è duplice: migliorare la sicurezza stradale e ottimizzare la circolazione nell’area, oggi soggetta a un’elevata pressione veicolare, anche a causa della vicinanza di importanti attività commerciali. Di qui la delibera della giunta comunale per riqualificare il parcheggio scambiatore situato in via Traversetolo, noto anche come Park Sud-Est.

L’investimento è di circa 50 mila euro. Per la segnaletica orizzontale si procederà al ritracciamento dei sensi unici, degli accessi alle corsie che portano agli stalli di sosta, e gli stalli stessi. Saranno realizzate isole di traffico invalicabili per migliorare l’organizzazione della sosta e permettere l’installazione della segnaletica verticale. L’intervento prevede inoltre la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali fra le aree a parcheggio e gli edifici in cui presenti le attività commerciali, al fine di tutelare la cittadinanza, in particolar modo gli utenti più fragili.



Anche sulla segnaletica verticale il progetto prevede una completa riqualificazione per ripristinare la corretta circolazione viabilistica dell’area. Verranno ripristinati i segnali di precedenza, sensi unici, sensi vietati. La maggior parte degli impianti verrà installata su appositi basamenti ancorati al terreno, per garantirne una migliore protezione da urti accidentali e una maggiore visibilità.



Sempre nell’ottica di migliorare la sicurezza, completerà il progetto l’istituzione di una zona 30 all’interno dell’intera area di parcheggio, corredata dalla posa di dossi dissuasori di velocità. Verrà, infine, inibito il transito e la sosta ai mezzi pesanti nell’intera area ad eccezione del giorno in cui è previsto lo svolgimento del mercato rionale.



“Questo progetto di riqualificazione rappresenta un esempio concreto di come intendiamo intervenire nei nodi strategici del traffico cittadino – ha dichiarato Gianluca Borghi, assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità -. L’intervento, volto a garantire una maggiore sicurezza stradale, si inserisce in un quadro di attività ampio che l’amministrazione sta realizzando, come la posa di nuovi dossi, la realizzazione di zone 30, l’inserimento di segnaletica luminosa, il rifacimento del manto stradale e il potenziamento dell’illuminazione”.



Il cantiere sarà operativo nelle prossime settimane e verranno garantiti accessi alternativi e la continuità del servizio di parcheggio durante i lavori, al fine di minimizzare i disagi per cittadini e utenti.