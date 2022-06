Sicurezza stradale nelle frazioni Costi presenta il suo piano: “Attraversamenti sicuri, più bus e ciclabili separate”

‘Le frazioni non sono aree di servizio attraversare da un’autostrada, ma una comunità’. Lo dice Dario Costi che presenta un piano di sicurezza stradale straordinario per tutelare i pedoni e dare alternative all’auto attraverso ciclabili ‘separate dalla carreggiata’ e più bus: ‘oggi sono pochi per incentivare il trasporto pubblico’. ‘Alberi, Baccanelli, Baganzola, Botteghino, Corcagnano, Gaione, Panocchia, San Pancrazio, San Prospero, Vicofertile, Vigatto e le altre frazioni hanno la stessa problematica, essere attraversate da traffico non proprio’.

Costi ha inserito nel programma uno studio già pronto e realizzato da cittadini di Corcagnano ma replicabile altrove, da finanziare attraverso l’accorpamento di partecipate che, pur mantenendo l’occupazione, razionalizza costi di gestione e rapporti di concessione fra le società: ‘A loro verrà affidata la parte amministrativa anche della Polizia municipale in modo da liberare 50 vigili per la sicurezza’.

Il piano interventi di sicurezza stradale prevede cartellonistica verticale, messa in evidenza dei passaggi pedonali, autovelox, semafori a chiamata, guard rail illuminati, marciapiedi ampi per restringere la sede stradale, rallentatori stradali ed elettronici progressivi, ma anche ciclabili in sede protetta per studenti e abitanti dentro alle frazioni e tra le frazioni e la città.