Sicurezza sul lavoro, prevenire le cadute dall’alto in edilizia: un seminario di Usl e Centro servizi edili

Il Piano mirato in edilizia promosso dalla Regione Emilia-Romagna che ha come obiettivo la prevenzione delle cadute dall’alto – causa principale degli infortuni gravi e mortali nei cantieri edili – entra nel vivo nel nostro territorio provinciale. Dopo la presentazione del Piano dello scorso settembre, il focus ora è sulle buone pratiche e sulle liste di autovalutazione.

Le aziende che operano nel settore dell’edilizia, a partire dalle micro e piccole imprese e dai lavoratori autonomi, sono chiamate ad essere vere protagoniste del Piano, per la tutela della sicurezza dei lavoratori. “Si tratta di un percorso che passa anche dalla formazione e che le imprese non fanno da sole, ma assistite e supportate dal servizio Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (SPSAL) dell’Azienda Usl e da tutta la rete di enti, ordini e associazioni produttive presenti nel territorio provinciale e impegnate in questo settore”, spiega Francesca Lovisatti, responsabile dell’area disciplinare Sicurezza negli ambienti di lavoro dello SPSAL.

Per approfondire il documento di buone pratiche, che tratta degli adempimenti previsti per la predisposizione, uso e smontaggio in sicurezza dei ponteggi metallici, e le liste di autovalutazione, utili all’azienda per rilevare la completezza e correttezza delle misure adottate nel rispetto della norma, Azienda Usl e Centro servizi edili organizzano il seminario “La prevenzione del rischio cadute dall’alto nei lavori in quota con l’uso dei ponteggi metallici”. L’appuntamento è per il 12 dicembre, in via Nobel 13/A (Parma) alle ore 9. L’iniziativa è aperta alle imprese, nelle figure di datori di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili per la sicurezza e anche a ingegneri, architetti, geometri e tecnici della prevenzione. Nel corso della mattinata, verranno discussi alcuni casi pratici, riguardanti le criticità più frequentemente riscontrate, nell’ambito delle attività di vigilanza svolte dallo SPSAL, sui ponteggi metallici e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anti caduta.

La partecipazione al seminario è gratuita ed è necessaria l’iscrizione entro il 7 dicembre. Tutte le informazioni sono nel sito www.ausl.pr.it

Il seminario è una iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025.