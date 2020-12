Sicuri (Lega): “Si faccia chiarezza sul consumo del suolo a Langhirano, come chiesto dai cittadini”

Recentemente un gruppo di residenti ha inviato una richiesta di verifica sotto forma di esposto alla Regione, alla Provincia e al Comune di Langhirano, che ha gettato, a mio parere, un’ombra sull’operato dell’Amministrazione Comunale di Langhirano.

Durante il consiglio comunale del 30 novembre ho fatto un intervento, in qualità di Consigliere di questa Amministrazione, manifestando al Sindaco la mia preoccupazione e chiedendo chiarimenti in merito alle dichiarazioni riportate nell’esposto sulla scarsa trasparenza, poca chiarezza, e tentativo di aggirare la legge sul consumo del suolo.

Ho voluto inoltre ribadire, al fine di non lasciare dubbi su quella che è la nostra posizione, la contrarietà da parte del Gruppo Concretezza e Buon Senso a quanto approvato in merito alle varianti oggetto dell’esposto (e a quelle successive). Contrarietà manifestata dai tempi della campagna elettorale e recentemente con due articoli apparsi sulle testate giornalistiche locali durante l’estate.

Il nostro gruppo all’opposizione non è rimasto fermo e in silenzio, portando sia in Commissione che in Consiglio le nostre perplessità e la nostra totale contrarietà, chiedendo di fermare tutto e di affidare lo sviluppo urbanistico di Torrechiara a tecnici in grado di avere una visione più completa e “moderata”.

Ho concluso quindi il mio intervento invitando il Sindaco, che sostiene che quanto scritto dal Comitato sia tutta una menzogna “politica”, a organizzare quanto prima un incontro pubblico per chiarire direttamente con i residenti questa situazione, residenti a cui tutti noi in consiglio dobbiamo sempre rendere conto.

Enrico Sicuri

Consigliere Comunale

Lega Salvini Premier