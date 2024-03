Siglato Protocollo di Intesa tra USL, Comune di Montechiarugolo e Medici della Medicina di Gruppo

Nei giorni scorsi la Giunta di Montechiarugolo ha deliberato l’aggiornamento del Protocollo d’intesa tra l’Azienda USL di Parma, il Comune e i Medici di Medicina Generale della Medicina di Gruppo di Montechiarugolo.

Nel Comune di Montechiarugolo sono presenti 7 medici di medicina generale che operano in associazione, la medicina di gruppo denominata ‘Medicina Insieme’ il cui ambito territoriale coincide con la Subarea 1 del Nucleo di Cure Primarie di Traversetolo-Montechiarugolo.

A Montechiarugolo sono presenti diversi servizi socio-sanitari come la Casa della Salute, l’RSA “Al Parco” e la Sede CUP presso la farmacia Dedali a Monticelli Terme, il “polo sanitario” comunale e la sede CUP presso la farmacia Torri a Basilicanova e la sede CUP presso la farmacia Santa Rita a Basilicagoiano.

Con il Protocollo d’intesa il Comune di Montechiarugolo si impegna a concedere in locazione ai medici di medicina generale associati, con un affitto “calmierato” di Euro 100,00 al mese per ciascun medico, per il periodo di 6 anni rinnovabili, due sedi, una a Basilicanova (Area Dall’Orto) ed una a Monticelli Terme (Via Bassi). Le sedi comprendono studi medici, ambulatorio infermieristico, front office, sala d’attesa, servizi igienici, ripostiglio e sono fornite complete di arredi ed attrezzature necessari per il funzionamento. Le spese relative alle utenze e assicurazione dei locali sono a carico del Comune, mentre spese telefoniche e pulizia dei locali sono in capo ai medici.

L’Azienda AUSL di Parma – Distretto Sud Est si impegna ad attivare presso entrambe le sedi, con modalità e risorse da concordare con i medici del gruppo, la distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo e a duplice via di distribuzione per i pazienti in carico e i servizi specialistici che saranno ritenuti necessari, in accordo con la Direzione distrettuale.

I medici di medicina generale afferenti alla Medicina di Gruppo denominata “Medicina Insieme” si impegnano a garantire una presenza medica complessiva di almeno 7 ore al giorno; partecipare a screening aziendali, concordati a livello Regionale e Locale (per es. cancro colon-retto, mammella, utero, ecc…); organizzare eventuali ulteriori “ambulatori per patologia”; effettuare la distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo ed a duplice via di distribuzione, direttamente nelle due sedi del gruppo per i pazienti in carico; mantenere l’attività di secondi ambulatori attivi nelle frazioni comunali; attivare un servizio di “telemedicina”, non appena saranno dotati dei necessari ausili da parte dell’AUSL; partecipare a progettualità per la diffusione di una particolare sensibilità nell’approccio a patologie come l’Alzheimer e collaborare associazioni locali come AVIS, AIDO, ADMO, AVOPRORIT per contribuire alla promozione della “cultura del dono” sul territorio di Montechiarugolo.

L’Accordo è stato sottoscritto dai Medici Del Canale, Multinu, Pastorino, Foschini, Coppola, Parmeggiani e Piccinini.

In merito Il Sindaco Daniele Friggeri ha dichiarato:

“La nuova convenzione tra il Comune di Montechiarugolo, l’USL Distretto Sanitario Sud-Est e i medici di Medicina Generale rappresenta una pietra miliare di un percorso che in questi anni ha consolidato e fortificato i presidi sanitari sul territorio di Montechiarugolo. Ringrazio il grande lavoro svolto da tutti, fin dall’epoca della pandemia, con grande spirito di servizio. Proprio per andare ulteriormente a consolidare questo rapporto di collaborazione proficua abbiamo formalizzato un accordo che garantisce al territorio di Montechiarugolo di veder mantenuto, per i prossimi anni, il presidio di Monticelli Terme e del distaccamento di Basilicanova. L’accordo garantisce nuovi servizi, con la prospettiva di visite specialistiche e telemedicina in un rapporto sempre più connesso con il territorio e con le sue realtà associative, in particolar modo quelle del dono. Prevede inoltre percorsi di formazione, realizzati dall’Amministrazione, servizi sociali e medici e di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza verso corretti stili di vita. con attenzione verso le fragilità e le patologie, in particolar modo le demenze Da questo punto di vista l’Amministrazione Comunale si impegna a garantire un affitto a prezzo calmierato, investimenti in strumentazione sulle Case della Salute per aumentare la qualità del servizio in queste strutture che per noi sono fondamentali. Allo stesso modo i medici, a loro volta, garantiranno questi servizi assolutamente di rilievo e potranno quindi offrire un servizio coordinato sempre più come medicina di gruppo – e non solo come singoli professionisti – a servizio dei nostri cittadini, con interventi anche domiciliari, che siano la garanzia di un sistema sanitario territoriale efficace e vicino alle persone.” –