Simone Zerbini eletto nuovo presidente Gruppo Fipe Parma

Si è svolta nei giorni scorsi, presso la sede Ascom, l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali elettive del Gruppo FIPE Parma che all’unanimità ha rinnovato il consiglio ed eletto per acclamazione Simone Zerbini del ristorante La Porta a Viarolo, nuovo presidente della federazione provinciale.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia e con grande senso di responsabilità mi impegnerò a portare avanti il lavoro di chi mi ha preceduto – ha dichiarato il neoeletto Presidente Zerbini – La ristorazione oggi sta attraversando un periodo complesso che vede da una parte le difficoltà di reperimento del personale e dall’altra una sempre maggiore attenzione del cliente rispetto a qualità servizio e competenza. Ed è in quest’ottica che lavoreremo impegnandoci a promuovere l’eccellenza e la professionalità dei nostri operatori, nella ristorazione come in tutti i pubblici esercizi, per arrivare proprio a quel “modello Parma” su cui da tempo ha iniziato a lavorare il Past President Ugo Bertolotti con il suo consiglio.”

Il nuovo consiglio che accompagnerà il Presidente Zerbini è composto da importanti nomi del settore rappresentativi di tutte le sottocategorie di Fipe, sia della città che della provincia: Carlo Bergonzi di “Ristorante Al Vèdel”, Filippo Cavalli di “Osteria dei Mascalzoni”, Luca Montagna di “Artcafé”, Andrea Nizzi di “Ristorante12 Monaci”, Guido Orsi di “Le Malve”, Gian Luigi Piazza di “Bequadro Restaurant and Sound”, Benedetta Spigaroli di “Antica Corte Pallavicina” e Ugo Bertolotti.

“Dopo 10 anni di mandato – ha commentato il presidente uscente Ugo Bertolotti – la guida del gruppo passa ora ad un giovane imprenditore che sono sicuro saprà portare avanti le iniziative e affrontare le sfide del futuro. Ringrazio gli operatori e il consiglio che in questi anni hanno lavorato con me affrontando momenti complessi, come la pandemia, portando avanti battaglie sindacali per la difesa dei nostri interessi, come dehor e Tari, e realizzando eventi promozionali per tutta la categoria.” “FIPE ricopre un ruolo di assoluta centralità all’interno di Confcommercio – ha aggiunto Vittorio Dall’Aglio Presidente Ascom Parma – il peso, la rappresentatività e la capacità di incidere sulle politiche che riguardano il nostro settore sono risultati evidenti, così come lo è il lavoro che FIPE svolge ogni giorno nei territori, al fianco delle imprese. Per questo desidero esprimere un plauso sincero all’impegno e ai risultati ottenuti da FIPE in questi anni, e in particolare al lavoro del Presidente Bertolotti, che ha guidato con attenzione, continuità e competenza un percorso non semplice, ma decisivo per il futuro delle nostre attività.”

I lavori dell’Assemblea sono stati preceduti da un momento pubblico di confronto con gli operatori che ha visto la partecipazione anche del giornalista Sandro Piovani e del critico gastronomico Andrea Grignaffini, che hanno offerto una riflessione approfondita sulle evoluzioni del settore e sulle sfide che attendono i pubblici esercizi nei prossimi anni. I loro interventi hanno posto l’accento sulla “necessità di investire nella qualità dell’offerta, nella formazione del personale, soprattutto in sala, e nella capacità di creare un equilibrio efficace tra servizio, accoglienza e autenticità del prodotto.” Grande attenzione anche ai social e al loro utilizzo: “imprescindibile per la comunicazione ma insidioso rispetto, ad esempio, al tema delle recensioni.”

A concludere i lavori Cristina Mazza Direttrice Ascom Parma – “Accanto al valore economico che il settore rappresenta, non dobbiamo dimenticare il ruolo sociale dei pubblici esercizi. I bar, i ristoranti, i locali sono luoghi che tengono insieme le comunità, che creano relazioni, che contrastano la solitudine e generano benessere. Sono anche un presidio di sicurezza: animano i centri storici e i quartieri, rendono vive le strade, pensiamo solo al contributo dei dehors nel ridare vitalità e visibilità agli spazi urbani.”