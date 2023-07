Sinapsi Group rinnova la fiducia al progetto KilometroVerdeParma

– La società di consulenza commerciale parmigiana Sinapsi Group conferma per il 2023 il supporto al Consorzio KilometroVerdeParma, in qualità di socio sostenitore. Questa adesione rimarca la volontà di partecipazione agli obiettivi del Consorzio, basandosi sulla sostenibilità e la responsabilità sociale, nonché sull’impegno di un mondo vivibile per noi e per le generazioni future che passa necessariamente da città più verdi.

Il Gruppo Sinapsi si occupa di diversi ambiti aziendali, attraverso sette unità di Business altamente specializzate, offrendo alle PMI e alle grandi aziende di diversi settori, servizi commerciali operativi e strumenti efficaci per l’espansione commerciale in Italia e all’estero, dall’attivazione di reti vendita passando per la gestione degli strumenti di comunicazione, la ricerca e selezione di figure commerciali fino all’analisi quali-quantitativa delle risorse umane e l’erogazione di corsi di formazione.

La collaborazione con il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, convalidata ormai per il secondo anno di seguito, nasce dalla condivisione di una filosofia che, a livello aziendale, ha sposato il tema della salvaguardia dell’ambiente. In questa direzione, l’impegno di Sinapsi trova concretezza attraverso un’attività di networking che ha fatto sì che nuove aziende entrassero a far parte del Consorzio, allineando gli sforzi di tutti per lo sviluppo sostenibile del territorio, per la vitalità e resilienza dei sistemi naturali a cui salute e benessere umano sono strettamente legati, per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Felice per la conferma dell’adesione di Sinapsi è Maria Paola Chiesi, presidente del Consorzio KilometroVerdeParma: “Ringrazio molto Sinapsi Group, che rinnovando l’adesione come socio sostenitore, ha mostrato di credere nella mission e vision del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma. La conoscenza delle potenzialità del nostro territorio e una buona rete di networking sono fattori importanti per la promozione di processi inclusivi e di dialogo di tutte le parti coinvolte. Tutti possono essere attori del cambiamento e di un percorso virtuoso orientato al rispetto e alla tutela degli elementi della naturalità̀ e della biodiversità del territorio locale e alla diffusione di cultura della sostenibilità̀. È anche grazie all’impegno dei nostri soci, tra cui Sinapsi, che siamo riusciti a raggiungere ottimi risultati e ci sentiamo sempre più vicini all’obiettivo dei 100.000 alberi entro il 2025”.

“Siamo orgogliosi di essere parte del Consorzio KilometroVerdeParma come soci sostenitori – afferma Davide Battistini, titolare di Sinapsi Group – In Sinapsi Group siamo convinti che sempre più aziende dovranno cogliere il vantaggio di avvicinarsi ai valori di sostenibilità e valorizzazione ambientale con l’idea di catalizzare la trasformazione verso modelli di città più green e sostenibili. In virtù di ciò, la mission e i progetti di forestazione attuati dal progetto KilometroVerdeParma sono fondamentali per il benessere del nostro territorio”.