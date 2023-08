Sindacalista aggredita a Parma: interviene il segretario nazionale Uiltrasporti Claudio Tarlazzi

“Troppo alto e inaccettabile per una società civile il rischio di aggressioni che ancora oggi corrono uomini e donne impegnati nell’attività sindacale in particolare in alcuni settori come la logistica e in territori dove si registrano preoccupanti azioni di stampo mafioso”.

Commenta così il Segretario Generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi l’episodio di violenza avvenuto ieri ai danni di una dirigente sindacale della Uiltrasporti in Emilia Romagna, aggredita e ferita da due uomini con un atto intimidatorio.

“Tutta la Uiltrasporti nazionale esprime vicinanza, con gli auguri di pronta guarigione, alla nostra dirigente e alla Uiltrasporti Emilia Romagna. Auspichiamo che le indagini delle forze dell’ordine trovino i responsabili, noi non ci faremo spaventare da simili condotte criminose, continueremo a lavorare ogni giorno e ancora con più forza per portare avanti i nostri valori di giustizia e libertà”.