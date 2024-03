Sindaci della Lega sul nuovo codice della strada: “Meno morti, più sicurezza”

Grazie al ministro Matteo Salvini, dopo anni di immobilismo sulla sicurezza stradale, abbiamo una linea chiara da seguire.

“È un codice della strada che ha l’obiettivo di ridurre i morti, i feriti, gli incidenti e porta l’educazione stradale a scuola – ha sottolineato il segretario provinciale della Lega Patrizia Caselli, unitamente al deputato Giovanni Battista Tombolato, consulente del ministro – porta più controlli sulle strade e prevede il ritiro della patente per chi guida drogato, per chi usa il telefonino, per chi abbandona degli animali in strada, prevede la sicurezza per i ciclisti e i motociclisti e prevede più regole per i monopattini”.

“Sicuramente – aggiungono i sindaci del Carroccio Sabrina Alberini (Lesignano de’ Bagni), Filippo Casolari (Felino), Simone Dall’Orto (Traversetolo), Tommaso Fiazza (Fontevivo), Diego Giusti (Bore), Renzo Lusardi (Tornolo) e Giuseppe Restiani (Varano de’ Melegari) – si prevede che l’autovelox, le zone a 30 km orari e a traffico limitato si possano fare là dove è utile, dove ci sono problemi di sicurezza e non siano uno strumento per danneggiare i lavoratori. Finalmente l’obiettivo si è spostato sulla sicurezza e non nel mettere le mani nelle tasche degli italiani”.

Così la segreteria provinciale di Parma della Lega Salvini Premier in una nota