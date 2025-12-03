“Sinestesia fra le arti” risponde al Comune di Salsomaggiore: “Almeno ci citino se copiano le nostre idee”

“Il Comune di Salsomaggiore lancia un progetto per la riapertura degli spazi commerciali sfitti a Tabiano

L’iniziativa punta a ridare vita alle vie del paese per offrire nuove opportunità per cittadini e visitatori” (LEGGI)

Questo annuncio del Comune di Salsomaggiore Terme, offerto al pubblico come novità e ostentato da parte di alcuni soggetti come proprio, a dimostrazione di una loro grande attenzione e progettualità a favore della ripresa della città è, in realtà (supportando le nostre ragioni da una fattualità oggettiva disponibile per tutti sia in rete, sia sulla stampa), una scimmiottatura del progetto di rigenerazione urbana che da 8 anni SINESTESIA FRA LE ARTI propone alla città e ad altre località, col nome di “IL NEGOZIO DIFFUSO OPERAZIONE DOWNTOWN” , di cui siamo con orgoglio gli autori e i promotori e , in quanto tali, ne rivendichiamo la paternità e l’originalità !

Autoelogiarsi col lavoro degli altri non è solo un atto privo di nobiltà e irrispettoso delle fatiche altrui ma dimostra una mancanza di idee proprie che si ritorce negativamente verso gli stessi che utilizzano simili modalità, svelando le loro criticità e assenza di strategie.

La questione si aggrava quando l’assessore di riferimento (il signor Andrea Zecchino) rilascia dichiarazioni senza averci preventivamente informati e nemmeno citati nel testo, proprio lui che ci aveva formalmente convocati lo scorso 26 marzo 2024 per farsi riferire tutti gli aspetti del nostro progetto, da noi prontamente e fiduciosamente illustratogli nei dettagli con lealtà e spirito di collaborazione (in particolare si affrontò il tema per valorizzare il centro direzionale di Tabiano con 40 vetrine chiuse, per il quale avevamo appositamente studiato una strategia d’intervento articolata e fattibile !) che lo stesso assessore aveva apprezzato e ritenuto fin da subito di grande interesse e utilità quale strumento adatto per la partecipazione a bandi pubblici di finanziamento per il comune.

Se simili appropriazioni non autorizzate accadessero nel mondo della musica leggera, ad esempio, dove anche solo sillabe di un brano o poche note musicali estrapolate da un altro autore vengono considerate “plagio” , come possiamo noi oggi, avverso il contenuto dell’articolo, non segnalare la grave scorrettezza e mancanza di sensibilità da parte di chi rappresenta questa amministrazione, che per mandato elettorale dovrebbe fare il bene e valorizzare il contributo dei suoi concittadini, in primis quelli più volenterosi?

Ricordiamo, a chi ci legge, che SINESTESIA FRA LE ARTI è un format culturale privato ed indipendente che svolge le sue attività per la valorizzazione del territorio in forma assolutamente volontaria e senza scopi di lucro e soprattutto senza aiuto alcuno da parte di questa amministrazione. Potremmo aggiungere tanto altro ma, per ora, ci fermiamo qua, sperando in un doveroso ravvedimento da parte di chi di dovere.

Gli autori