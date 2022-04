Sinistra Coraggiosa: “Per un centro storico sicuro, vivo e pedonabile”

“In questo inizio di campagna elettorale riteniamo di grande attualità e urgenza il tema della mobilità, legata in modo particolare all’accesso al centro storico”. È intervenuto così Marco Boschini, membro di Sinistra Coraggiosa.

E’ di questi giorni la proposta di riaprire al centro l’accesso alle auto per favorire, a detta dei promotori, il commercio locale.

Sinistra Coraggiosa vuole sottolineare la sua visione diametralmente opposta del problema e della ricerca di soluzioni efficaci.

Non solo per una questione ecologica o per rendere più vivibili e sicuri i luoghi del centro. Ma, anche, per un dato economico. Esempi virtuosi in Europa – e più vicino a noi come Bologna o Milano – ci restituiscono dati stimolanti: ogni volta che si pedonalizza una strada, essa in un brevissimo arco temporale diventa maggiormente frequentata, implementando il commercio, lo shopping e le vendite per negozi e attività presenti.

“Il tema su cui vale la pena soffermarsi – afferma Boschini – è, semmai, quello della miglioria dell’offerta dei posti auto nei parcheggi scambiatori all’ingresso della città, aumentando le corse degli autobus da e verso il centro, affiancando, ove possibile, postazioni bike sharing e micromobilità elettrica come monopattini”.

Nel periodo immediatamente successivo alla pedonalizzazione, è essenziale che in quei luoghi possano svilupparsi una serie di iniziative culturali direttamente promosse dall’amministrazione, sempre in condivisione con le realtà associative e culturali zonali.

“Cultura, pedonalizzazione, decoro e potenziamento del trasporto pubblico locale – ha concluso Boschini – Queste sono le vie da percorrere per non regredire di 30 anni con manovre anacronistico, consentendo ad ogni mezzo inquinante di girare ovunque per Parma”.