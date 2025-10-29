Sinistra Italiana Parma: “Sgomentano e inorridiscono le farneticazioni del team Vannacci di Parma”

“Leggere, al giorno d’oggi, che distinguere tra fascismo e antifascismo rientra in schemi ormai superati sgomenta ed inorridisce.”

Così Roberto Ranalli, coordinatore di Sinistra Italia Parma, commenta l’iniziativa “X Tortellata” del Team Vannacci Parma. “Sgomenta ed inorridisce soprattutto se ad asserire certe farneticazioni è la Team Leader, neanche fosse una multinazionale americana, di un gruppo civico neofascista che si ispira alle gesta della famigerata X Mas che, per i più smemorati, non era un manipolo di italiani di grandi valori bensì un manipolo di delinquenti fascisti rei di centinaia di omicidi di cittadini inermi, comandati da quel Junio Valerio Borghese che nel 1970 ideò e condusse un tentativo di colpo di stato ai danni della Repubblica Italiana. Oggi, nel triste momento storico politico e sociale che stiamo vivendo, in cui i nostalgici al governo hanno di fatto legalizzato il neofascismo, essere antifascisti è un dovere civico.”