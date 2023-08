Sissa, con un allaccio abusivo usava l’energia elettrica senza pagare: denunciato un 30enne

Da oltre un anno aveva effettuato un allaccio abusivo alla rete elettrica, creando un vero e proprio bypass che gli ha permesso di usufruire dell’energia fraudolentemente, aggirando il proprio contatore.

Per tale ragione un 30enne di origini nigeriane è stato deferito alla Procura della Repubblica di Parma per furto aggravato e continuato di energia elettrica.

L’episodio è stato ricostruito dai Carabinieri di Sissa Trecasali, nel corso delle verifiche svolte unitamente alle aziende di erogazione dell’elettricità. In particolare i carabinieri hanno ricevuto la segnalazione di un’anomalia presente nella rete elettrica, in quanto vi era un consumo non proporzionale rispetto al numero di utenti abbonati, riscontrando una dispersione.

L’analisi delle utenze attive con le abitazioni occupate, ha permesso di restringere le ricerche dell’anomalo consumo presso un condominio in località San Quirico, Frazione di Sissa Trecasali. Il sopralluogo svolto dai Carabinieri, insieme a personale tecnico della società erogatrice ha permesso di individuare un ingegnoso, quanto pericoloso allaccio artigianale, effettuato in totale autonomia dal nigeriano, direttamente alla rete di media tensione, che gli aveva consentito di utilizzare l’energia elettrica senza addebitare i propri consumi al contatore a lui assegnato. Il personale tecnico ha ripristinato lo stato dei luoghi e la rete elettrica, mentre gli ulteriori approfondimenti hanno permesso di constatare che il soggetto ha sottratto energia elettrica per un importo di circa mille euro in un anno, venendo denunciato per furto aggravato, con contestuale addebito dell’importo fraudolentemente eluso.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma