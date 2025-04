Sissa Trecasali, aperta la tangenziale di Ronco Campo Canneto

Aperta al traffico la tangenziale di Ronco Campo Canneto di Sissa Trecasali, un’opera che consente il collegamento tra la Strada provinciale 10 di Cremona ed il nuovo casello dell’A15 di Sissa Trecasali, evitando il passaggio del traffico pesante all’interno del centro abitato del paese.

Si tratta di una delle opere connesse alla TiBre, il corridoio plurimodale Tirreno-Brennero.

Nel dettaglio al tratto stradale già completato da Salt, parallelo al tracciato della TiBre, si affiancano i cosiddetti “baffi” di raccordo:

il primo, a Sud di Ronco Campo Canneto, è lungo 460 metri, inizia con una nuova intersezione a rotatoria sulla Sp 10 e termina sulla già realizzata rotatoria VO.03, nei pressi di via Grande;

il secondo, a Nord di Ronco Campo Canneto, è lungo 1.570 metri e costituisce il prolungamento verso nord della rotatoria VO.03, iniziando nei pressi del cavalcavia su via Fienilbruciato e terminando con l’innesto sulla rotatoria realizzata in corrispondenza del casello autostradale TiBre.

L’intervento – possibile con un finanziamento complessivo di 5.698.000 euro da parte di Salt Spa – è stato realizzato dal Raggruppamento temporaneo d’imprese Grenti Spa (mandataria) di Solignano (Pr), Dallara Costruzioni srl (mandante) di Varano dè Melegari (Pr) e Consorzio Stabile Poliedro (mandante) di Parma.

Questa mattina il taglio ufficiale del nastro da parte delle autorità con la benedizione del parroco don Marco Cosenza.

“Al momento del nostro insediamento come Amministrazione provinciale – ha dichiarato Daniele Friggeri, vicepresidente della Provincia con delega alla Viabilità – ci siamo presi l’impegno di aprire la tangenziale di Ronco Campo Canneto contestualmente all’apertura del casello TiBre di Sissa Trecasali. Così è stato per tutelare i cittadini e le cittadine che vivono in questo territorio ed evitare che il traffico pesante attraversi il centro abitato di Ronco. L’apertura di questo tratto stradale è un importante risultato raggiunto grazie all’impegno del Servizio Viabilità della Provincia e delle ditte che hanno realizzato i lavori. Un impegno che proseguiremo per portare a compimento anche le altre opere connesse alla TiBre attualmente in corso nel territorio comunale di Sissa Trecasali”.

“La tangenziale di Ronco Campo Canneto è un’opera molto importante – commenta Igino Zanichelli, sindaco di Sissa Trecasali – ed attesa da tempo dalla cittadinanza. Non appena sarà completata l’installazione della cartellonistica, con la contestuale predisposizione delle varie ordinanze, il centro abitato di Ronco Campo Canneto sarà finalmente libero dal passaggio di mezzi pesanti che provocano inquinamento, rumore ed il determinarsi di lunghe code in corrispondenza del semaforo nel centro del paese. I camion in arrivo da Parma, da San Secondo, dal quartiere artigianale di San Quirico e dagli altri paesi della Bassa potranno essere deviati sul nuovo tracciato della tangenziale, a tutto vantaggio di una maggiore sicurezza e vivibilità nelle strade del centro abitato di Ronco”.