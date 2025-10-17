Sissa-Trecasali, chiusura temporanea della sp 43 per lavori di collegamento con la sp 8

Il servizio viabilità della Provincia di Parma ha annunciato la chiusura temporanea della strada Provinciale 43 nel territorio di Sissa Trecasali, necessaria per consentire il completamento dei lavori di collegamento tra la sp 8 e la sp 43 Trecasali–Torrile.

La chiusura sarà in vigore dalle 8.30 di lunedì 20 ottobre alle 18 di mercoledì 22 ottobre 2025, nel tratto compreso dal km 0+000 (intersezione sp 8 – sp43) fino al km 0+700 (intersezione sp 43–via Varana).

L’intervento riguarda il tombamento del canale Mozza, un’opera necessaria nell’ambito dei lavori connessi alla variante della sp 8 e al più ampio progetto infrastrutturale legato all’autostrada Tirreno–Brennero.

Durante il periodo di chiusura, sarà comunque garantito l’accesso ai residenti e ai mezzi destinati alle operazioni di carico e scarico merci nel tratto compreso tra il km 0+350 e il km 0+700, all’altezza dell’intersezione tra sp 43 e via Varana.

L’amministrazione provinciale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare percorsi alternativi per evitare disagi alla circolazione.