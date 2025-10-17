Quotidiano online di Parma

Sissa-Trecasali, chiusura temporanea della sp 43 per lavori di collegamento con la sp 8

Stop al traffico dal 20 al 22 ottobre per il tombamento del canale Mozza. Accesso consentito solo ai residenti e ai mezzi per carico e scarico

di Tatiana Cogo

Il servizio viabilità della Provincia di Parma ha annunciato la chiusura temporanea della strada Provinciale 43 nel territorio di Sissa Trecasali, necessaria per consentire il completamento dei lavori di collegamento tra la sp 8 e la sp 43 Trecasali–Torrile.

La chiusura sarà in vigore dalle 8.30 di lunedì 20 ottobre alle 18 di mercoledì 22 ottobre 2025, nel tratto compreso dal km 0+000 (intersezione sp 8 – sp43) fino al km 0+700 (intersezione sp 43–via Varana).

L’intervento riguarda il tombamento del canale Mozza, un’opera necessaria nell’ambito dei lavori connessi alla variante della sp 8 e al più ampio progetto infrastrutturale legato all’autostrada Tirreno–Brennero.

Durante il periodo di chiusura, sarà comunque garantito l’accesso ai residenti e ai mezzi destinati alle operazioni di carico e scarico merci nel tratto compreso tra il km 0+350 e il km 0+700, all’altezza dell’intersezione tra sp 43 e via Varana.

L’amministrazione provinciale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare percorsi alternativi per evitare disagi alla circolazione.

Leggi anche:

Busseto: due giorni di chiusura per il ponte sul torrente Ongina

Dalla Bassa a Mayfair: i sapori autentici di Massimo Spigaroli approdano a Il Gattopardo

Salso, furto in abitazione risolto grazie al Dna: denunciato un 33enne

Giornata Mondiale dell’Alimentazione: i Musei del Cibo aprono le porte a grandi e piccini

Intrighi e comicità al Verdi Off che arriva a Colorno con due appuntamenti tra teatro e cucina

Cau di Fidenza, dal 7 ottobre nuovi orari nelle ore notturne

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies