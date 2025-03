Sissa Trecasali: dal Comune nuovo Pulmino per l’Auser

Un nuovo furgone per i servizi sociali, in particolare per il servizio di taxi sociale, è stato acquistato dal Comune di Sissa Trecasali e d’ora in poi sarà a disposizione dei volontari Auser che ogni giorno si dedicano al trasporto di persone con disabilità, in particolare minori.

“Siamo molto contenti di poter mettere a disposizione dei cittadini che ne hanno bisogno, e anche degli stessi volontari, questo nuovo mezzo – ha commentato il sindaco Igino Zanichelli -. È moderno, attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, così da garantire viaggi sicuri e comodi per chi è a bordo e anche per chi guida”.

“Il trasporto delle persone con fragilità – gli fa eco l’assessore Paolo Lommi – è uno dei servizi che cerchiamo di garantire ai nostri anziani e non solo, grazie ai nostro volontari e questo mezzo ci permettere di mantenere alto il livello di efficienza. Il tema del parco mezzi non è secondario: i bisogni crescono, per questo stiamo lavorando all’acquisto di un ulteriore mezzo, più piccolo”.

“Per quello – sottolinea il sindaco – stiamo vagliando la possibilità di un aiuto da parte di privati”.

Più che soddisfatti i volontari, la consigliera Emanuela Dalla Salda, Barbara Fersini coordinatrice del servizio di taxi sociale e Giovanna Cani, coordinatrice Auser comunali.

“Li ringrazio tutti – ha concluso Zanichelli – e auguro loro un buon lavoro con il nuovo mezzo”.