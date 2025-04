Sissa Trecasali, evade dai domiciliari e tenta due furti: 29enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Sissa Trecasali, nell’ambito di un’ampia attività di controllo del territorio e contrasto alla criminalità, nei giorni scorsi hanno eseguito un provvedimento restrittivo di carcerazione, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, nei confronti di un 29enne italiano residente in provincia.

Il provvedimento rappresenta un aggravamento della precedente misura della detenzione domiciliare, originariamente disposta a carico dell’uomo per una serie di reati contro il patrimonio e la persona, quali rapina, furto aggravato e furto in abitazione commessi nel territorio della città di Parma nell’anno 2021.

L’aggravamento della misura si è reso necessario a seguito delle reiterate e documentate violazioni degli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria, accertate dai militari della Stazione di Sissa Trecasali nel corso di mirati e frequenti controlli.

Nel dettaglio, il 29enne è stato ripetutamente trovato assente presso il proprio domicilio in orari non consentiti, in aperta violazione delle prescrizioni imposte.

Oltremodo, nel periodo di sottoposizione della misura restrittiva, i Carabinieri di Sissa Trecasali hanno denunciato il 29enne alla Procura della Repubblica di Parma poiché ritenuto il presunto responsabile di due tentativi di furto su auto in sosta nonché per aver prodotto comportamenti molesti al seguito di un uso smodato di bevande alcoliche.

Tali violazioni sono state puntualmente segnalate all’Autorità Giudiziaria, che ha valutato la condotta del soggetto come un indice di scarsa affidabilità e di mancata adesione alle misure alternative alla detenzione carceraria.

La condotta complessiva del 29enne ha indotto la magistratura a ritenere che l’unica misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione del reato, fosse la custodia in carcere.

I Carabinieri, una volta acquisito il provvedimento di aggravamento, hanno prelevato l’uomo dal suo domicilio e lo hanno condotto in caserma, dove gli è stato notificato l’ordine di carcerazione.

Al termine delle operazioni di rito, il 29enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Parma, dove continuerà a scontare la pena comminatagli.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma