Sissa Trecasali: inaugurazione della mostra dedicata a Ezio e Albertina Bosi

La stagione 2025 della Rocca dei Terzi di Sissa Trecasali si apre con una mostra documentaria che ha lo scopo di ricordare due figure fondamentali per la storia di Sissa Trecasali: Ezio e Albertina Bosi, stimato medico dentista lui, che ha condiviso con la moglie non soltanto la vita quotidiana e lavorativa, ma anche il segno profondo che entrambi hanno lasciato nella comunità.

La mostra, infatti, non intende ripercorrere la loro vita ma, piuttosto, l’impronta che hanno lasciato nel paese disegnando, con le loro intuizioni ed idee, un tessuto ricco di avvenimenti e di collaborazioni che sono state capaci di animare a lungo un tessuto sociale che dall’immediato dopoguerra è nato spontaneamente e cresciuto con il coinvolgimento di un’intera comunità che ancora oggi riconosce il valore di un uomo e di una donna che hanno saputo regalare gioia e spettacolarità a luoghi insoliti, lontani da quelli che vengono considerati presidi culturali e che invece hanno saputo imporsi sulle cronache nazionali e diventare vere e proprie eccellenze in grado di coinvolgere intere generazioni.

Nel ricordo di Arnaldo Foglia e della nipote dei coniugi Bosi, Lucia, infatti, è stato possibile ripercorrere le diverse attività di cui Ezio e la moglie si sono fatti promotori: manifestazioni che hanno spaziato dalla musica al teatro, dalla pittura alle attività sportive e che hanno permesso alla comunità di crescere sia in termini quantitativi che qualitativi.

Attorno ad Ezio sono nati numerosi gruppi: dall’Ardisci alla Polisportiva Libertas passando per l’Associazione culturale la Gramigna, che hanno raccolto, oltre ad un nutrito gruppo di volontari, grandi successi raccontati non soltanto attraverso le testimonianze fotografiche o grafiche, o gli articoli di giornale, ma anche attraverso le opere che sono rimaste negli anni a beneficio di tutta la collettività come l’ampliamento e consolidamento del Santuario della Madonna delle Spine in località Borgonovo.

Una mostra quindi che, nel rispetto dell’animo dei coniugi Bosi, non pretende di essere una biografia esaustiva di due persone che nella loro straordinarietà hanno sempre saputo mantenere quell’umiltà e quell’impegno sociale che è tipico di questa terra, piuttosto un racconto di come le idee e le iniziative di queste persone siano state capaci di creare un tessuto sociale fondamentale in un periodo storico che aveva la necessità di riportare leggerezza negli animi.

La Rocca dei Terzi torna ad occupare il suo ruolo centrale nella comunità risvegliando ricordi di un passato che torna a vivacizzare il territorio con questa mostra e con un programma di eventi che accompagnerà la Rocca in tutto questo 2025.

L’inaugurazione della mostra si terrà domenica 9 marzo alle ore 10.30. La mostra sarà visitabile ogni domenica mattina dalle 10.00 alle 12.00 sino al 27 aprile.

Info e prenotazioni: turismo@comune.sissatrecasali.pr.it – tel. : 347 4485947