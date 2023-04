Sissa Trecasali, minaccia con un colpo di pistola in aria il nuovo inquilino della sua casa andata all’asta: denunciato

Un’abitazione aggiudicata all’asta, il nuovo proprietario mentre effettuava il sopralluogo minacciato dal vecchio inquilino con un colpo di pistola in aria.

Il tutto è avvenuto a Sissa Trecasali il 17 aprile e, al termine delle indagini un 48enne con precedenti di polizia è stato denunciato per violenza privata, danneggiamento, accensione ed esplosioni pericolose e porto di armi ed oggetti idonei ad offendere.

Le indagini sono partite a seguito della denuncia presentata ai Carabinieri della Stazione di Sissa Trecasali da un 25enne indiano che navigando su internet nota un’abitazione in vendita mediante asta giudiziaria. A settembre 2022, prima di presentare l’offerta, accompagnato da personale dell’ufficio che ha in carico l’asta controlla l’abitazione e si accorge che è abitata. A dicembre 2022 riesce ad aggiudicarsela ed il 17 aprile insieme ad un amico entra in casa per verificare i lavori da effettuare prima di abitarla. Appena scesi dall’autovettura un uomo, che il 25enne capisce essere l’inquilino sfrattato, per impedire l’accesso alla casa inizia ad inveire contro di loro e, dopo essersi impossessato di una pistola, esplode un colpo in aria a scopo intimidatorio urlando verso il giovane che la casa non l’avrebbe mai abitata e che voleva 45 mila euro per non occuparla. A seguito della denuncia i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione a casa del 48enne alla ricerca dell’arma. Lo stesso ha subito ammesso di aver sparato un colpo in aria, consegnando una scacciacani priva di tappo rosso che è stata sequestrata.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma