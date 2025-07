Sissa Trecasali, riaperta al traffico la strada provinciale 8

È stata riaperta al traffico, questa mattina, la strada provinciale 8 a Sissa Trecasali, importante arteria di collegamento tra la Bassa e la città.

La carreggiata della sp. 8 è stata allargata per un tratto di circa 1 km – tra San Quirico e Trecasali -, affiancata da una pista ciclopedonale e dotata di una rotatoria per la messa in sicurezza dell’innesto con la sp. 8 verso Sissa, il tutto nell’ambito delle opere connesse alla realizzazione dell’autostrada Tibre.

A breve, nelle prossime settimane, termineranno anche i lavori per la realizzazione della “tangenzialina” di Trecasali, ossia il collegamento di 700 metri tra la rotatoria all’intersezione con via De Andrè e la nuova rotatoria sulla sp. 8 riqualificata.

I lavori – importo complessivo 4,6 milioni di euro – sono stati eseguiti dalle ditte Iembo di Noceto e Sip di Madregolo.

Nel corso dell’iter di realizzazione si sono dovute affrontare diverse situazioni tra queste un periodo di sospensione per consentire le operazioni di irrigazione dei campi tramite il canale OttoMulini che attraversa l’area di cantiere e il completamento di tutte le operazioni di sistemazione dei sottoservizi (reti di acqua e gas, oggi nuove).

Questa mattina il taglio ufficiale del nastro con benedizione dell’opera da parte del parroco don Marco Cosenza alla presenza del presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda, del sindaco di Sissa Trecasali Igino Zanichelli, della consigliera comunale e provinciale Sara Tonini, dell’ex sindaco di Sissa Trecasali Nicola Bernardi, referenti delle ditte e del dirigente del servizio Viabilità della Provincia Gianpaolo Monteverdi e dei tecnici di Comune e Provincia.

“Consegniamo al territorio di Sissa Trecasali – dichiara Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma – una strada più sicura per i collegamenti all’interno del territorio comunale e per gli spostamenti in direzione di Parma e San Secondo. La carreggiata della sp. 8 è stata allargata e si è prevista anche la realizzazione di una pista ciclopedonale collegata alla CicloTaro, un gioiello dei percorsi ciclabili della Bassa. Con soddisfazione, inoltre, sottolineo un’operazione virtuosa collegata a questo cantiere. Grazie ad un accordo tra Provincia e Consorzio della Bonifica Parmense sono stati recuperati circa 9mila metri cubi di terreno, scavati durante i lavori, utilizzabili per la sistemazione degli argini dei canali consortili nel territorio comunale di Sissa Trecasali e Busseto”.

“Dall’inizio del mandato di questa amministrazione provinciale – aggiunge Daniele Friggeri, vicepresidente della Provincia con delega alla Viabilità – si tratta della seconda opera connessa alla Tibre che inauguriamo, a seguito della tangenziale di Ronco Campo Canneto. A breve entreranno nel vivo anche i lavori relativi alle ultime due opere connesse alla Tibre rimaste, nella zona di San Nazzaro. È la dimostrazione di come la Provincia stia portando a conclusione diversi progetti in atto da diversi anni. Tutto questo mentre prosegue un’estate di opere in tutto il territorio provinciale tra asfalti, manutenzioni di ponti e ripristino della viabilità in zone colpite da frane grazie ad uno straordinario lavoro del servi-zio Viabilità della Provincia, in costante dialogo con le realtà locali. Proprio come accaduto anche a Sissa Trecasali dove il confronto con il sindaco Igino Zanichelli e la comunità è stato costante per attenuare il più possibile gli inevitabili di-sagi, necessari per avere poi, a lavori terminati, una viabilità più sicura e fluida”.

“Come Comune di Sissa Trecasali – commenta il sindaco Igino Zanichelli – abbiamo eseguito ulteriori lavori, per un importo di circa 140mila euro, che hanno permesso di riasfaltare diversi tratti della viabilità tra Trecasali e San Quirico: in particolare dalla rotatoria che si trova alle spalle del centro commerciale sino alla chiesa di San Quirico con l’obiettivo di rendere sempre più sicura ed agevole la viabilità del nostro territorio. La riapertura della Sp8 è accolta con gioia dal nostro territorio: saranno più agevoli gli spostamenti verso Parma e San Secondo ed anche i mezzi pesanti avranno una viabilità adeguata per spostarsi in direzione del casello dell’autostrada TiBre oppure verso Parma e Cremona. Speriamo di poter inaugurare, a breve, anche la tangenzialina di Trecasali che toglierà il passaggio dei mezzi pesanti dal centro abita-to di San Quirico. Ringrazio la Provincia, per l’intervento, ed il Consorzio di Bonifica con il quale ci si è accordati per il recupero dei terreni scavati durante il cantiere, in parte utilizzati anche per rinforzare le arginature del canale Milanino, aumentando la sicurezza idraulica per l’abitato di Coltaro di Sissa Trecasali al confine con il comune di Colorno”.