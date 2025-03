Sissa Trecasali: Sara Tonini dimissionaria. Le subentra Emanuela Dalla Sala

Cambio guardia nel Comune di Sissa Trecasali. Per motivi personali l’assessore Sara Tonini ha presentato le sue dimissioni al sindaco Igino Zanichelli che, come prevede lo Statuto, non ha potuto fare altro che prenderne atto e riassegnare le deleghe a lei in capo. Le subentra la consigliera Emanuela Dalla Sala.

“Nei giorni scorsi – spiega il primo cittadino – l’assessore Sara Tonini mi ha comunicato, prima verbalmente e poi via mail, la sua scelta di rassegnare le dimissioni dal ruolo di assessore. La decisione è arrivata per motivi personali e di salute che, al momento non le permettono di svolgere il suo ruolo. Per la modalità con cui mi sono state comunicate si tratta di dimissioni irrevocabili, che non ho potuto rifiutare, ma mi auguro che ogni situazione per lei difficile possa risolversi presto per il meglio”.

“Rassegnare le dimissioni per me è stata una decisione per nulla semplice e sulla quale ho ragionato molto – spiega Sara Tonini -, ma in questo momento ho la necessità di rivedere e limitare i miei impegni politici in attesa di momenti migliori. Amministrare un Comune comporta un impegno giornaliero importante e costante nel tempo, cosa che oggi non posso assicurare alla nostra comunità. Sono felice che Emanuela abbia scelto di accettare questo nuovo incarico che saprà affrontare con la determinazione e voglia di fare che la contraddistingue. Rimango all’interno di questa compagine con il solo ruolo di Consigliere e continuerò a lavorare come Consigliere Provinciale a servizio di tutta la Provincia di Parma”.

“Ringrazio il sindaco per la stima accordatami – commenta Emanuela Dalla Sala – e ringrazio Sara Tonini che mi ha preceduta. Cercherò di portare avanti con serietà e impegno il lavoro già predisposto, confidando nell’appoggio degli uffici preposti e della consigliera con delega alle Politiche giovanili Silvia Ferrari, che sarà un indispensabile sostegno”.

Le deleghe in capo all’ex assessore sono state così redistribuite: al sindaco Zanichelli passano le Attività produttive, la Promozione Territoriale e l’Ambiente, a Emanuela Dalla Sala, già responsabile dei servizi agli anziani, è stata assegnata la delega ai Servizi Educativi e Politiche giovanili, mentre all’assessore Paolo Lommi è stata assegnata la delega al Bilancio.

“Ringrazio Sara, per l’impegno messo a disposizione del Comune di Sissa Trecasali e per il grande lavoro svolto in tutti questi anni – conclude il sindaco Zanichelli -. La stima nei suoi confronti è personale, oltre che amministrativa e politica quindi spiace sapere che non farà più parte della Giunta. Sono però certo che continuerà, come consigliera comunale, a dare il suo contributo di idee e impegno e a supportare l’operato della maggioranza e dell’amministrazione, nell’interesse del Comune di Sissa Trecasali e di tutta la cittadinanza”.