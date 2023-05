“Sistema sanitario nazionale e diritto alla salute. Quali prospettive?”: incontro il 16 maggio di Parma Città Pubblica

Che cosa resta del nostro Sistema Sanitario Nazionale? I tagli passati e futuri consentiranno di garantire il diritto allo salute sancito dalla nostra Costituzione?

Anche la nostra regione, da sempre ritenuta un’eccellenza in materia, si trova a vivere una situazione assai delicata, con un pesante debito da sanare, una medicina territoriale in affanno e liste d’attesa interminabili per esami e visite specialistiche.

Roberta Roberti e Maria Cristina Cimicchi di Parma Città Pubblica ne discuteranno martedì 16 maggio alle ore 18, presso la Sala dell’Assistenza Pubblica di via Gorizia a Parma, con tre ospiti di rilievo:

le Segretarie Confederali regionale e provinciale della Cgil Marina Balestrieri e Lisa Gattini, che ci aiuteranno a delineare la situazione della sanità nel nostro territorio e a comprendere come le condizioni lavorative di chi opera nel settore siano strettamente connesse con la garanzia di equità nell’accesso alle cure;

Ivan Cavicchi, docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma, esperto di organizzazione dei sistemi sanitari, che ci aiuterà a comprendere quali prospettive abbiamo in un’epoca di privatizzazioni e di autonomia regionale differenziata e quali strade siano praticabili ed urgenti per salvaguardare il diritto alla salute.

Seguirà dibattito con il pubblico.