Slit payment, Cavandoli: “Il bozooka di Conte spara contro le imprese italiane”

Il bazooka di Conte è un bluff per chi aspettava la liquidità e adesso spara contro le imprese italiane: il Governo ha chiesto all’Europa di prorogare di altri tre anni lo split payment, il pagamento separato dell’Iva. Una scelta inutile e dannosa per imprese, artigiani e commercianti, perché comporterà una rilevante perdita di liquidità proprio in un momento storico ed economico in cui ne hanno più bisogno.

Invece di sostenere il mondo imprenditoriale, il Governo gli fa la guerra: con una mano scrive comunicati stampa in cui promette liquidità, con l’altra firma atti di governo con cui la toglie. Questo atto scellerato, solo nel settore edile continuerà a costare alle imprese 2,5 miliardi l’anno”, dice Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega e segretario della Commissione Finanze di Montecitorio.

“Il Governo Conte pretende che le imprese che lavorano con la Pubblica Amministrazione continuino ad anticipare l’iva ai propri fornitori e poi attendano i tempi dello Stato più lento di tutti a rimborsarla, anche se, con la fatturazione elettronica, è venuta meno la giustificazione di questa misura che doveva servire a combattere l’evasione fiscale. Un colpo durissimo per migliaia di imprese che provano a ripartire dopo la crisi”, conclude la Cavandoli.