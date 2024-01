Soddisfazione del gruppo Effetto Parma per il finanziamento della tangenziale di Corcagnano

Esprimiamo soddisfazione per la firma avvenuta ieri a Bologna, tra la Premier Meloni e il Governatore Bonaccini, dell’accordo Stato Regione sul riparto e destinazione dei fondi europei di sviluppo e coesione destinati alla nostra regione, con la quale si è ufficializzato anche il finanziamento della tangenziale di Corcagnano, dando seguito alla mozione che Effetto Parma ha presentato in Consiglio Comunale nel giugno dello scorso anno e votata a larga maggioranza, con il supporto e il contributo dei colleghi della Maggioranza.

La strada Massese ha registrato negli ultimi decenni numerosi incidenti stradali anche mortali nel tratto interno al centro abitato ed in particolare ricordiamo il tragico incidente nel quale perse la vita la giovane Giulia Demartis di soli 15 anni, un grave lutto per tutta la comunità di Corcagnano.

Effetto Parma in questi anni ha ritenuto prioritaria la messa in sicurezza del tratto di Massese nel centro abitato di Corcagnano, incontrando i residenti della Frazione e condividendo con loro riflessioni e progettualità, facendosi promotore presso l’Amministrazione Comunale dell’attivazione di un dialogo concreto con gli Enti proprietari dell’arteria stradale, allo scopo di migliorarne le condizioni di sicurezza della strada e della vivibilità del centro abitato della frazione.

Dal 2019, a seguito di diversi atti di indirizzo politico di Effetto Parma, grazie all’utilizzo di risorse comunali, è stato concretamente dato il via ad interventi lungo il tratto urbano della frazione, volti al miglioramento della sicurezza dei residenti e degli alunni della scuola primaria, con l’obiettivo più generale del miglioramento della vivibilità della frazione e con la realizzazione tangenziale di Corcagnano si risolverà definitivamente l’annoso problema della sicurezza stradale e della vivibilità del centro abitato della frazione.

Ringraziamo quindi il Governo e la Regione Emilia Romagna per la concreta attenzione al nostro territorio, la Provincia di Parma e del suo presidente Andrea Massari per il ruolo di sapiente portavoce delle esigenze dei Comuni della provincia e la Giunta Comunale, in particolare il Sindaco Guerra, per l’ascolto delle istanze provenienti dai gruppi consiliari e per la capacità di tradurle in atti concreti.

Ora serve tempismo e determinazione per il passaggio alla fase esecutiva e realizzativa.

Oronzo Pinto – Capogruppo Effetto Parma