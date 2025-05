Soddisfazione di EffettoParma per spostamento mercato in Piazzale Pablo

Con l’approvazione della delibera di Giunta che mette ufficialmente nero su bianco lo spostamento del mercato rionale del martedì da Viale Osacca a Piazzale Pablo, si conclude un’annosa vicenda iniziata oltre quindici anni fa. EffettoParma è sempre stata al fianco dei cittadini residenti in zona che ne chiedevano lo spostamento nel contesto più consono di Piazzale Pablo reso mercatabile nel 2020 con spazi e allacci adeguati all’uso.

Piazzale Pablo rappresenta il cuore pulsante del Quartiere all’interno del quale si potranno sviluppare nuovi momenti di socializzazione con beneficio anche degli esercenti che gravitano attorno alla piazza.

Esprimiamo quindi grande soddisfazione per aver ottenuto un risultato a cui abbiamo sempre lavorato e

che permetterà inoltre di risolvere i problemi di congestione viabilistica e di fruizione dei servizi ospedalieri, di parcheggio per i cittadini e di passaggio per i mezzi di soccorso, problemi che si sono evidenziati in questi anni in Viale Osacca nei giorni di mercato.

Il nostro ringraziamento va infine all’Assessora alla Rigenerazione Urbana con delega al commercio Chiara Vernizzi che si è adoperata al meglio per venire incontro sia alle richieste dei residenti del Quartiere che alle necessità degli ambulanti i quali, con la nuova dislocazione, potranno trovare nuovi spazi e prospettive di commercio adeguate.

Crediamo inoltre che lo spostamento del mercato sia l’occasione per ripensare, insieme ai cittadini, il

sistema della mobilità del quadrante urbano di Piazzale Pablo, avanzando ipotesi e scenari volti al

miglioramento della qualità dello spazio urbano, della vivibilità del quartiere e della viabilità nel suo

complesso, scenari che con la presenza del mercato in viale Osacca non potevano neanche essere ipotizzati.

Sebastiano Pizzigalli e Donato Reverberi – Effetto Parma