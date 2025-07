Sold out da record per la Cena dei Mille: biglietti esauriti in un’ora

Un sold out da record: la Cena dei Mille di Parma, organizzata da Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy e prevista il 9 settembre, ha registrato ancora una volta il tutto esaurito, con i biglietti messi in vendita stamattina su Vivaticket alle 10 che sono andati ‘bruciati’ dopo solo un’ora, dimezzando il primato dei 120 minuti registrato lo scorso anno.

Un grande traguardo per una manifestazione – la prima nel suo genere in un modello di successo replicato in tutta Italia – che dal 2018 ha avuto una crescita esponenziale culminata ora in un vero e proprio ‘click day’ per questa sesta edizione.

La Cena dei Mille, che oltre a Fondazione vede il contributo del Comune di Parma e la regia di Parma Alimentare, avrà come chef guest della sesta edizione Giancarlo Perbellini, patron e proprietario di Casa Perbellini 12 Apostoli fresco di terza stella Michelin (traguardo riservato in Italia a soli 14 ristoranti).

Ma il menù sarà firmato anche dai colleghi parmigiani di Alma-La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Parma Quality Restaurants e Chef to Chef Emilia Romagna.

Un evento d’eccezione che porterà tantissimi curiosi a Parma. Tra gli acquirenti non mancheranno ospiti dall’estero, in particolare da Usa, Brasile, Germania, Regno Unito, Polonia, Francia e Svizzera, anche grazie a pacchetti specifici organizzati da tour operator che avranno il loro culmine proprio alla Cena dei Mille.

Per l’Italia invece Lombardia, Emilia Romagna e Veneto la fanno da padrona, ma c’è anche chi affronterà ben 1.441 chilometri da Sciacca (Agrigento) solo per venire a Parma, in un Sud Italia rappresentato anche da Lecce.

A due mesi esatti dalla Cena dei Mille, che si svolgerà in una tavolata da 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, l’attenzione è tutta rivolta al menù. A partire dall’area aperitivo, aperta dalle 19. Complessivamente saranno 12 le postazioni food: 6 dedicate alle filiere di Parma Food Valley. Nello specifico: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, pasta (Barilla), pomodoro (Mutti e Rodolfi), latte (Parmalat) e le alici, con Delicius, Rizzoli Emanuelli e Zarotti; consorzi ed aziende che nel 2023 (ultimo dato disponibile) hanno generato un giro d’affari al consumo superiore agli 11 miliardi di euro.

Le restanti 6 vedranno protagoniste altre eccellenze del territorio, di cui 5 rappresentate dai rispettivi Consorzi di Tutela: Culatello di Zibello, Coppa di Parma, Salame Felino, Salumi Piacentini, Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia e Fungo di Borgotaro, mentre a chiudere non mancherà la presenza di un partner storico come Coppini Arte Olearia.

Per il beverage invece sono 6 le postazioni previste, equamente suddivise tra analcolici, vini con la partecipazione del Consorzio di Tutela dei Vini dei Colli di Parma e mondo mixology.

La Cena dei Mille proseguirà con il menù da 4 portate, di cui al momento è stato svelato solo l’antipasto di chef Perbellini: ‘Uovo, hummus, pane alle noci e uvetta, gel al tamarindo’, mentre le successive portate di Parma Quality Restaurants (primo), ALMA (secondo) e Chef to Chef (dolce) verranno annunciate a breve.

La serata sarà accompagnata dai Trentodoc di Ferrari Trento e i vini fermi delle Tenute Lunelli, in una prestigiosa collaborazione siglata con il Gruppo Lunelli, oltre alla partnership beverage con Acqua Panna e San Pellegrino.