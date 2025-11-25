“Soldi per la sanità, non per le armi”: presidio di Rifondazione Comunista davanti al Maggiore

Giovedì 27 novembre, dalle 10 alle 12, Rifondazione Comunista sarà davanti all’Ospedale Maggiore di Parma, in via Gramsci, per un presidio a difesa della sanità pubblica e contro le scelte del Governo Meloni nella Legge di Bilancio.

La manovra prevede risorse insufficienti per il Servizio Sanitario Nazionale, con un finanziamento fermo intorno al 6% del Pil, valore tra i più bassi degli ultimi decenni e distante dai principali paesi europei. Questi livelli di spesa non consentono di rafforzare i servizi, ridurre le liste d’attesa, assumere e valorizzare il personale.

Mentre si tagliano i fondi alla sanità pubblica, aumentano le risorse destinate alle spese militari costringendo sempre più persone a rinunciare a curarsi o a pagare di tasca propria. È un arretramento grave del diritto alla salute e un passo deciso verso la privatizzazione del sistema sanitario.

Rifondazione Comunista chiede di invertire la rotta: più investimenti strutturali nella sanità pubblica, stop ai tetti sul personale, riduzione delle spese militari e utilizzo di quelle risorse per garantire cure universali, gratuite e di qualità per tutte e tutti.

Rifondazione Comunista invita la cittadinanza, personale sanitario, sindacati e associazioni a partecipare al presidio per far sentire la propria voce in difesa di un diritto costituzionale fondamentale.

Gian Luca Belletti – Segretario Provinciale Rifondazione Comunista