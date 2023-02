“Solidarietà con il movimento di protesta iraniano”: un incontro con esperti il 26 febbraio a Sala Baganza

I diritti negati e le origini della ribellione contro il regime spiegati da tre relatori d’eccezione, che guideranno il pubblico oltre ogni stereotipo e semplificazione.

Questi i temi al centro dell’incontro, ad ingresso gratuito, “Solidarietà con il movimento di protesta iraniano”, che si svolgerà domenica 26 febbraio alle ore 17 nella Sala convegni della Rocca Sanvitale di Sala Baganza (P.zza Gramsci, 1). Un’occasione preziosa per approfondire la tragedia di un popolo in lotta contro la negazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, da parte del regime teocratico e sanguinario degli ayatollah, che attraverso le “squadracce” militari dei Guardiani della Rivoluzione stronca ogni forma dissenso con carcerazioni, torture, violenze ed esecuzioni capitali di massa.

L’incontro, organizzato dal “Tavolo per la Pace e i Diritti”, in collaborazione con le associazioni locali e con il patrocinio del Comune di Sala Baganza, avrà come relatori l’iraniano Hassan Molana, professore emerito di economia presso l’Università di Dundee (Scozia), Catia Montagna, professoressa di economia politica presso l’Università di Aberdeen (Scozia), e Latino Taddei, insegnante di italiano ed esperto iranista.

L’approfondimento sulla tragedia del popolo iraniano vuole essere anche un modo per mantenere alta l’attenzione sulla sanguinosa repressione in corso, che il regime sta cercando di nascondere con intimidazioni e censure sistematiche contro ogni libertà di stampa e di espressione.