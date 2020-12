Solidarietà, Parma per la famiglia ha assegnato 33.000 euro di contributi nel 2020

Parma per la Famiglia, l’Associazione dei soci del Credito Cooperativo, ha assegnato 33.000 euro a due associazioni di volontariato del territorio e a Ricrediti, associazione di promozione sociale che si occupa di finanza etica e microcredito, fondata a Parma nel 2010.

“Quest’anno purtroppo l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 e al lockdown ha aggravato situazioni già non facili – ha spiegato Alfredo Alessandrini, presidente di Parma per la Famiglia. Per questa ragione, anche su segnalazione della Consulta per la Solidarietà nata in seno a Parma per la Famiglia ci siamo concentrati su progetti a supporto delle situazioni di difficoltà delle famiglie, fragilità e nuove povertà. Alla seria situazione sanitaria sono seguite, come sappiamo, ampie difficoltà a livello economico e sociale per tante persone”.

23.000 euro sono andati a Caritas, 5.000 euro al Banco Alimentare e altri 5.000 euro sono stati assegnati a Ricrediti, l’associazione che ha per finalità facilitare l’accesso al credito a soggetti in condizione economiche disagiate. Recentemente infatti, Emil Banca ha stretto una convenzione con l’associazione per sostenere progetti di microcredito.

L’esito dei progetti finanziati è stato presentato in mattinata, nella sede di Emil Banca (Banca di Parma) di via Tanara, durante l’incontro con Alfredo Alessandrini, presidente di Parma per la Famiglia; Maria Cecilia Scaffardi, direttrice di Caritas; Michele Pedrazzoni, vicepresidente Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna, Alessandro Zoni, vicepresidente di Ricrediti e Stefano Davolio, direttore area Parma e Guastalla di Emil Banca

“A nome di Emil Banca – ha dichiarato Davolio – voglio ringraziare tutte queste associazioni e le persone che ci stanno mettendo l’impegno, la faccia e il cuore per aiutare gli altri in una situazione generale davvero difficile. Emil Banca è orgogliosa di essere al loro fianco e di poter dimostrare che “Il cuore nel territorio” non è solo uno slogan, ma che ci crediamo davvero.

Parma per la Famiglia è l’associazione soci Credito Cooperativo per la mutualità, costituita su iniziativa di Banca di Parma alla fine del 2017 e ha fra i soci fondatori Emil Banca.