Soncini: “Il Consiglio comunale di Sorbolo Mezzani boccia la mozione per la diretta streaming”

In data 16/04/2020 si è svolto per la prima volta online il consiglio comunale del nuovo comune Sorbolo Mezzani, ciò dovuto all’impossibilità di ritrovarsi nella sede comunale causa Covid-19.

Durante lo svolgimento del consiglio comunale del 16 aprile 2020, è stata data risposta all’interrogazione del gruppo consigliare “Fare Meglio” circa il ritardo nell’esecuzione della creazione di una pagina Facebook Ufficiale del Comune di Sorbolo Mezzani.

La risposta è stata: “I motivi del ritardo sono da attribuirsi in primis alla scelta dell’Amministrazione di avviare il percorso destinato ad uniformare i numerosi sistemi comunicativi che tra loro avranno il compito di soddisfare il costante dialogo con la cittadinanza.”.

Riteniamo alquanto grave che il Sindaco Cesari e l’assessore con delega alla comunicazione Valenti (leggasi Amministrazione) ignorino volontariamente

l’impegno che il Consiglio Comunale ha dato Loro, contravvenendo ai Loro doveri.

Desideriamo inoltre sottolineare la particolare utilità che la pagina avrebbe avuto già dalle prime avvisaglie della crisi Covid-19 che stiamo affrontando.

Successivamente si discuteva la mozione per la pubblicazione in streaming dei lavori del Consiglio Comunale, depositata il 7 febbraio 2019, dopo una prima discussione è apparso che il temine di 90 giorni, per effetto della attuale situazione emergenziale Covid-19, risultava essere potenzialmente

insufficiente.

Essendo noi i primi a riconoscere l’eccezionalità di questa emergenza, e non volendo gravare sugli impegni che la macchina amministrativa si trova ora ad affrontare, abbiamo ritenuto opportuno emendare in seduta consiliare questa data al 31/12/2020.

Certi che quest’ultima data, che concedeva oltre 8 (otto) mesi di tempo all’amministrazione per l’esecuzione di quanto previsto in mozione, fosse ragionevole e che andasse anche incontro alle esigenze che la giunta sottolineava, eravamo certi a quel punto di poter ottenere un voto favorevole e di poter ottenere finalmente, anche per il Comune di Sorbolo Mezzani, la diretta streaming delle sedute consiliari.

Questo però non è avvenuto.

Sotto la guida del Sindaco Cesari, tutta la maggioranza bocciava il provvedimento, portando come giustificazione del voto contrario quello che questo gruppo consiliare ritiene siano futili motivi.

Il Sindaco Cesari affermava comunque che la diretta streaming è una cosa giusta ed utile, indicando che non era in grado di garantire la realizzazione nel tempo assegnato di oltre 8 (otto) mesi e che il tutto sarà inserito in una futura approvazione dello statuto e del regolamento del comune di Sorbolo Mezzani.

Statuto e Regolamento di cui al momento, per quanto a nostra conoscenza, non esiste nemmeno una prima bozza. Otto mesi non sono un tempo ragionevole? Viene quasi da pensare che non si voglia passare dunque online per poter non rendere conto ai cittadini del proprio operato.

A questo gruppo consigliare pare che le scelte del Sindaco, e di tutta la maggioranza che lo sostiene, indichino un chiaro spirito autoritario e mancanza di volontà di collaborare con le opposizioni per il bene del paese.



Gianni Soncini

Consigliere Capogruppo “Fare Meglio”