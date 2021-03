Sondaggio comunali Parma 2022 diventa ufficiale sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Centrosinistra vincente. Pd e Lega primi partiti in città (20%), Effetto Parma 13%, FdI 11%, M5S 10%. Spiegati modalità e campione

E’ uscito, come prevede la normativa perchè il sondaggio sia ufficiale e pubblicabile, sul sito ufficiale della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (vai al sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri) il sondaggio sulle comunali di Parma 2022 di cui fino a qualche giorno fa ignoravano le modalità con le quali era stato effettuato. (scarica sondaggio)

La rilevazione è stata realizzata da Sondaggi Bidimedia – Bi3 nel periodo dal 08-03-2021 al 14-03-2021, commissionato da Stefano Secchi, sulla popolazione italiana maggiorenne residente nel comune di Parma.

Metodo di campionamento: campione rappresentativo della popolazione di riferimento per genere, istruzione, età, condizione lavorativa, ponderato per voto pregresso (Politiche, Europee, Comunali)Rappresentatività del campione: +/- 4,4%, per una percentuale stimata del 50,0%, con un intervallo di confidenza al 95%

Metodo raccolta informazioni: CAWI (leggi dettagli modalità)

Consistenza numerica campione intervistati: 500 intervistati su 793 contatti totali. Tasso di risposta: 63%.