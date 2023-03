Sonohra e Cringe Party live al Fuori Orario

Sarà interamente dedicato alla musica dal vivo questo fine settimana al Circolo Arci Fuori Orario di Taneto di Gattatico.

Venerdì 10 alle 21 i Sonohra presentano un’anticipazione del nuovo tour “Liberi da sempre – nuova era”. Luca e Diego Fainello, questi i nomi del duo dei “fratelli Sonohra”, sono pronti a tornare davanti al loro pubblico, quello che li segue dai tempi di “L’Amore” e delle canzoni di “Liberi da sempre”, il fortunatissimo album d’esordio uscito nel 2008 che li ha portati alla ribalta internazionale.

Con questo nuovo inizio i Sonohra sono pronti a rivivere le emozioni di allora con la maturità artistica di oggi e il ritorno al sound originale degli anni 2000.

Nel 2022 i Sonhora hanno pubblicato per Saifam Music “Liberi da sempre 3.0”, “remake” discografico del loro album degli esordi. L’uscita è stata accompagnata da un tour estivo che li ha portati ad esibirsi in tutta Italia, registrando ovunque sold out e un ottimo riscontro da parte del pubblico.

I biglietti sono disponibili on line su www.ticketone.it.

Sabato 11 alle 21 Ruggero dei Timidi porterà sul palco del Fuori Orario il suo Cringe Party. “Finalmente – spiega il crooner friulano – possiamo tornare ad assembrarci, sia pure timidamente. Ho così ideato il Ruggero Cringe Party, il cui sottotitolo è live music, karaoke, animazione, balli di groupies e disagio”.

Tra canzoni del suo repertorio e hit internazionali, il Ruggero Cringe Party Tour è una festa itinerante, adatta al pubblico di tutte le età con dj set, karaoke, musica dal vivo e tanti ospiti a sorpresa. La musica di Ruggero è un incrocio di tanti elementi teoricamente incompatibili tra loro, ma che riescono a convivere grazie al suo approccio ironico, surreale e fuori dagli schemi. Crooner impacciato, cantante beat nostalgico, irriverente, divertente. Timido, ma capace di infrangere i tabù con canzoni che vanno dritte al sodo e che sono diventate dei veri e propri inni, da “Timidamente Io” a “Pensiero Intrigante”, da “Notte Romantica” a “Padre e Figlio”.