Soppressione Frecciarossa, Massari (Pd): “Si apra un confronto fra enti interessati”

Dal 14 dicembre Parma perde un altro Frecciarossa: il Milano–Bari delle 16:43 non fermerà più in città, viaggiando sulla linea AV con sosta solo alla Mediopadana.

Non è un caso isolato: i collegamenti lentamente spariscono, costringendo chi parte da Parma, ma anche Piacenza a cambiare a Bologna.

Andrea Massari affonda: «Le deputate Russo e Cavandoli colpite e affondate con il semplice slogan di una camomilla. Non rispondono a nulla e preferiscono parlare di toni. Rimane che i Frecciarossa da Roma e da Milano verranno soppressi, che i fondi per la ferrovia Pontremolese sono spariti, che della 4 corsia dell’A1 non c’è neanche l’ombra di un progetto, come per la via Emilia bis e su aeroporto e fermata AV non hanno mosso un dito. Nulla. Gli unici sul pezzo sono Comune e Regione».

Poi la stoccata: «Per fortuna che le due onorevoli “sogni d’oro” all’ultimo minuto han detto che si erano attivate col Ministero! Se questi sono gli effetti e il risultato del loro intervento chiediamo subito che si fermino! Sennò tra qualche mese rischiamo anche la chiusura della stazione di Parma. Otto anni a Roma per Laura Cavandoli e tre per Gaetana Russo: il minimo sarebbe qualche risultato. Invece zero, sempre zero. Parma non può essere tagliata fuori dalle grandi direttrici: serve ora con celerità un confronto serio con MIT, Trenitalia Regione, Provincia e Comune».



Andrea Massari