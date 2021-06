Sopralluogo dell’Assessore Alinovi a Pannocchia per la nuova Piazza Italia 61 quasi ultimata

Sopralluogo dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Parma Michele Alinovi al progetto di riqualificazione di Piazza Italia 61 a Panocchia. Un intervento che impiega risorse per circa 358 mila euro in un progetto condiviso tra Comune e rappresentanti della frazione.

Il nuovo volto che presto assumerà Piazza Italia è stato tracciato grazie ai contributi, alle istanze e ai suggerimenti che sono stati raccolti dall’Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche, Michele Alinovi, durante numerosi incontri e confronti con i cittadini di Panocchia e del Quartiere Vigatto.

Il progetto rientra tra quelli previsti per la riqualificazione della rete dei parchi, dei viali e delle piazze presenti sul territorio del Comune di Parma.

L’intervento, a carico di Parma Infrastrutture Spa, la società di scopo del Comune che si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, è partito ad inizio 2021 ed affidati con gara d’appalto a Chiesa Costruzioni Srl di Fidenza.

Piazza Italia 61 vedrà il suo recupero a spazio pubblico adibito a luogo di ritrovo ed aggregazione per gli abitanti di Panocchia, con l’obiettivo di farne un centro di riferimento per la stessa frazione ed un luogo di relazioni. Il progetto rientra tra quelli previsti per la riqualificazione della rete dei parchi, dei viali e delle piazze presenti sul territorio del Comune di Parma.

L’intervento, che verrà ultimato entro l’estate, realizzerà la pavimentazione della superficie della piazza, il recupero delle piante esistenti e la messa a dimora di nuove essenze (in autunno) in sintonia con i nuovi utilizzi previsti degli spazi, la creazione di un pergolato in acciaio leggero ed il rifacimento del parcheggio, che manterrà lo stesso numero di stalli di sosta, organizzandoli, però, in maniera funzionale alle modifiche di viabilità (doppio senso di circolazione da strada delle Querciole).

Verranno presto ultimati anche nuovi marciapiedi ed un nuovo impianto di illuminazione pubblica in grado di valorizzare questi nuovi spazi e la loro fruibilità.

“Insieme ai tecnici di Parma Infrastrutture Valerio Filiberti, Corrado Signorini, Matteo Mochi che hanno seguito l’elaborazione del progetto e la realizzazione dei lavori di Piazza Italia 61 ho voluto effettuare un sopralluogo presso un intervento promesso ai cittadini di Pannocchia che si sta concludendo” ha detto l’Assessore Alinovi “E’ stata revisionata la viabilità intorno alla piazza, permettendo una razionalizzazione dello spazio pubblico pedonale. La nuova e più ampia piazza sarà più fruibile: adatta ad ospitare manifestazioni, ma anche a farsi luogo delle relazioni e della vita sociale della frazione. Dopo la piazza di Vicofertile e il nuovo Parco di Vigatto è un ulteriore intervento che testimonia l’attenzione dell’Amminstrazione nei confronti delle frazioni”.