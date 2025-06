Sopralluogo istituzionale alla cassa di espansione del torrente Baganza

Questa mattina il Sindaco di Parma Michele Guerra, il Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi, la Giunta e i Consiglieri Comunali hanno effettuato un sopralluogo presso il cantiere della cassa di espansione del torrente Baganza, opera idraulica del massimo valore strategico per la sicurezza del territorio.

Ad accoglierli e guidarli nella visita è stata AIPo – Agenzia Interregionale per il fiume Po, ente esecutore dell’intervento, che ha illustrato le caratteristiche dell’opera e le sue finalità, evidenziando l’importante ruolo che svolgerà nella mitigazione del rischio idraulico per la città di Parma e l’area a valle.

La cassa di espansione, in costruzione nei comuni di Parma, Collecchio e Sala Baganza, sarà in grado di trattenere fino a 4,7 milioni di metri cubi d’acqua in caso di piena del torrente Baganza. Insieme alla cassa già esistente sul torrente Parma, l’opera garantirà una significativa riduzione del rischio di esondazione, in modo da prevenire fenomeni alluvionali come quello verificatosi nel 2014 in alcuni quartieri della città.

Il progetto, attualmente oltre il 67% dello stato di avanzamento, prevede la realizzazione di due invasi, tre manufatti per la regolazione idraulica e una briglia selettiva a monte, oltre a complesse opere di consolidamento e schermatura del suolo. Il completamento dei lavori è previsto entro il 2027. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 115 milioni di euro, finanziati con fondi statali e della Regione Emilia-Romagna.

“Oggi è un giorno importante perché possiamo vedere l’avanzamento di una grande opera nazionale dall’alto valore strategico per la tutela del nostro territorio, che contribuisce a garantire la sicurezza della nostra provincia e della città di Parma.

Quello della Cassa d’espansione del Torrente Baganza è un cantiere straordinario, da 115 milioni di euro e rappresenta un intervento di salvaguardia dal rischio idro-geologico che purtroppo rimane un tema di grande e costante attualità, non solo per la nostra città e la nostra provincia, ma per ciò che abbiamo visto accadere in tutta la nostra Regione negli ultimi anni. Ringrazio il presidente del Consiglio Comunale per essere stato promotore di questo appuntamento, i consiglieri e gli assessori che vi hanno preso parte, AIPO e tutte le persone che ogni giorno lavorano per la nostra sicurezza in questo cantiere così complesso” commenta il Sindaco Michele Guerra.

“Come Presidente del Consiglio Comunale mi sono fatto promotore di questa visita istituzionale al cantiere della Cassa di espansione del Baganza, perché venissero illustrati ai Consiglieri comunali gli obiettivi e lo stato di avanzamento di quest’opera indispensabile per la sicurezza del nostro territorio ed in particolare della città di Parma, che dall’evento calamitoso del 2014 vede ancora oggi oltre 25.000 cittadini parmigiani esposti a rischio grave di alluvione. Voglio ricordare che questo intervento è stato deliberato all’unanimità nella scorsa consigliatura, avviato nel 2021 e fortemente voluto dal Comune di Parma e dalla Regione Emilia Romagna, che ringrazio per la concretezza e la determinazione dimostrate. Questa visita diventa inoltre l’occasione per mettere al centro dell’agenda politica cittadina un tema troppo spesso sottovalutato come quello dell’acqua e della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, che oggi più che mai danno luogo ad eventi estremi, improvvisi e violenti. Ringrazio infine AIPO per averci ospitato e per l’evidente capacità tecnica e amministrativa messa in campo, che potrà garantire a breve maggiore serenità e sicurezza ai nostri cittadini” commenta Michele Alinovi, Presidente del Consiglio Comunale.

“AIPo è fortemente impegnata con i suoi tecnici e la sua struttura amministrativa nel portare a termine un’opera di fondamentale importanza per la sicurezza idraulica di Parma. Questo impianto ha richiesto un notevole impegno progettuale e il ricorso alle migliori tecnologie per garantire tutti gli standard previsti per questo tipo di opere e la piena rispondenza a alle norme nazionali sulle dighe” commenta l’Ing. Gianluca Zanichelli, Direttore di AIPO.

Il sopralluogo ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni e tecnici, sottolineando l’impegno congiunto per la sicurezza idraulica del territorio e la tutela dei cittadini.