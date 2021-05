Sopralluogo alla passerella sul Baganza chiusa per sicurezza tra Felino e Sala

Sopralluogo sulla passerella sul Baganza tra Felino e Sala, chiusa per sicurezza

Stamattina sul posto il Delegato Bertocchi e i Sindaci Leoni e Spina. La Provincia sta valutando il rifacimento della pavimentazione. A breve la riduzione della velocità su tutto il ponte.



Parma, 20 maggio 2021 – Si è svolto questa mattina un sopralluogo presso la passerella ciclopedonale che affianca il ponte storico sul torrente Baganza, che collega i comuni di Felino e di Sala Baganza. Il Consigliere Delegato alla Viabilità Giovanni Bertocchi, i sindaci dei due Comuni Elisa Leoni e Aldo Spina, accompagnati dai tecnici della Provincia, si sono recati sul posto.



La passerella, realizzata a suo tempo dalla Provincia, non risulta transitabile in condizioni di sicurezza e ha già comportato alcune richieste risarcitorie, pertanto è stata chiusa al transito ciclopedonale nei giorni scorsi a causa dell’irreversibile ammaloramento della pavimentazione in legno.



La Provincia sta valutando un intervento risolutivo e definitivo che comporti l’asportazione di tutto i legname per sostituirlo con una pavimentazione stradale in materiali bituminosi.



Al fine di favorire la sicurezza dei i pedoni e dei ciclisti che temporaneamente sono costretti a transitare in carreggiata, nei prossimi giorni sarà abbassato il limite di velocità su tutto il ponte.