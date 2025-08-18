Soragna, arsenale in casa: cocaina e pistole clandestine. Arrestato un 34enne

Un arsenale da far invidia a un film d’azione nascosto tra le mura di un’abitazione privata: pistole con matricola abrasa, spade, machete, coltelli e perfino un tirapugni. Accanto alle armi, dosi di cocaina già pronte per essere spacciate. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma, con il supporto della Stazione di Soragna, al termine di un blitz che ha portato all’arresto di un 34enne italiano.

Grazie alla segnalazione di un cittadino, che aveva notato l’uomo in possesso di una presunta arma da fuoco, i militari hanno avviato una rapida indagine, analizzando telecamere e riscontri sul territorio fino a individuare l’abitazione del sospettato. La perquisizione ha confermato i timori: sul tavolo della cucina è stata trovata una pistola calibro 7.65 con colpo in canna, mentre sotto il cuscino della camera da letto giaceva un’arma analoga, anch’essa clandestina.

La lista del materiale sequestrato è impressionante: due carabine ad aria compressa, una pistola a salve, 182 proiettili, tre machete, tre spade, nove pugnali, dodici coltelli – compreso uno stiletto – un’accetta, un bastone retrattile, un tirapugni e uno storditore elettrico. In un locale adibito a deposito, i Carabinieri hanno rinvenuto anche circa 30 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il 34enne, con precedenti specifici, è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari dopo la convalida del giudice. Resta indagato per detenzione abusiva di armi e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, con la sua posizione che sarà vagliata dall’autorità giudiziaria secondo i principi della presunzione di innocenza.