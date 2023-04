Soragna, Forza Italia a sostegno di Iaconi Farina

Il partito del Presidente Silvio Berlusconi sceglie di appoggiare la lista civica del già Sindaco Iaconi Farina. Forza Italia nella lista è rappresentata da Umberto Bertini, consigliere uscente con delega agli eventi e alla Cultura. Geometra, 2 figlie, impiegato in quiescenza di Confragricoltura e responsabile ENAPA dei Comuni della Bassa; è stato per un decennio Segretario della Pro Loco .

Dopo l’improvvisa scomparsa del Sindaco Matteo Concari, spiega Bertini, la legislatura è durata solo 2 anni. Abbiamo fatto la scelta della “continuità ” del buon governo.

La scelta non poteva che vedere la corsa di Iaconi Farina, al quale molti consiglieri uscenti e nuove forze (molti giovani) hanno chiesto di ripresentarsi per “rilanciare il paese” . Il programma parla di ” rinnovamento” nella squadra e nel metodo ” lavoro in squadra e efficienza, tesoro dell’esperienza maturata dal candidato Sindaco, con spirito diverso e metodi condivisi. I Cittadini e il Paese sono al centro del nostro impegno : collaborazione con le Associazioni, con il volontariato, sostegno alla terza eta’ e a chi ha bisogno e grande impegno per il mondo dei giovani al quale lavoreranno i giovani della squadra. Dobbiamo completare le opere iniziate (Casa della Comunità e recupero Complesso B.V. del Carmine) vogliamo rendere più attrattivo il Paese con eventi culturali, musicali, teatrali e sportivi.

Lavoreremo, conclude Bertini, per una nuova organizzazione della struttura comunale che supporti i progetti dell’Amministrazione e soprattutto che sia efficiente nella realizzazione delle opere pubbliche e nel miglioramento del decoro urbano.

“Pur essendo sostenuto da una lista civica, ha dichiarato il candidato sindaco Iaconi Farina, sono riconoscente a Forza Italia che dal 2005 e’ stata vicino all’impegno della nostra Amministrazione e sono particolarmente orgoglioso di continuare a riceverne il sostegno “