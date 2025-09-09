Soragna in festa: torna la Sagra dell’Addolorata con lo storico “Regno di Nasonia”

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 settembre 2025, per le vie del centro storico di Soragna saranno tre giorni di musica, spettacoli e buon cibo, tra tradizione e divertimento, con un ricco programma di appuntamenti pensati per tutte le età.

Venerdì 12 settembre

La sagra prende il via con l’apertura delle cucine, dove associazioni e commercianti del paese proporranno piatti tipici della tradizione.

La serata sarà animata dalla musica live: prima il trio jazz Asteria, a seguire le cover della Boomband e, per concludere, il DJ set di Satch.

Sabato 13 settembre

La mattinata sarà dedicata ai più piccoli con la caccia al tesoro tra i negozi del paese. Nel ricco pomeriggio, si inizia col il torneo di burraco, poi spazio ai motori con il primo “Due Tempi Day”, raduno dedicato agli appassionati delle motociclette due tempi e, a seguire, lo spettacolo di danza della scuola Dance Connection.

Dalle ore 18.30 la festa entra nel vivo con la meraviglia del circo contemporaneo e gli spettacoli degli artisti di strada del Festival Incredibile, a cura dell’Ufficio Incredibile APS.

Le cucine saranno nuovamente aperte, prima di chiudere la sagra con il Dj set di Mr. Pine.

Domenica 14 settembre

La giornata si apre con la tradizionale biciclettata per le campagne, organizzata da Ente Mostra, in memoria di Vittorio Brambilla, e dando spazio alla creatività all’aria aperta dell’estemporanea di pittura.

A pranzo cucine aperte per gustare in compagnia le specialità gastronomiche preparate dalle associazioni del paese. Pomeriggio che si apre all’insegna del divertimento con il torneo di briscola organizzato dal circolo arci.

A partire dalle 16.30 momento clou della festa con il gran ritorno de Il Regno di Nasonia.

La proclamazione dei nuovi Re e Regina, che si sfideranno tra prove di olfatto e misurazione dei regali nasi, sarà accompagnata dal corteo con gli storici costumi della Giostra dei Nasi, esibizione di musici e sbandieratori e spettacolari duelli di scherma scenica medievale.

La serata si concluderà con la tavolata finale del Regno, che saluterà così l’ultimo weekend estivo prima dell’inizio delle scuole.