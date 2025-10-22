Soragna, nuovo ponte sullo Stirone a Castellina: iniziata la costruzione dell’impalcato

Prosegue, a pieno ritmo, l’attività di realizzazione del nuovo ponte sul torrente Stirone a Castellina di Soragna lungo la strada provinciale 12.

In questi giorni è in corso la costruzione, materiale, della parte metallica dell’impalcato, ossia la struttura che, una volta varata, permetterà di sostenere la strada del ponte.

Un’attività seguita, passo dopo passo, dalla Provincia di Parma e dal Comune di Soragna che hanno compiuto un sopralluogo in cantiere per fare il punto della situazione in merito ad un intervento piuttosto consistente possibile grazie ad un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro: 2 milioni di euro dalla Provincia di Parma e 3,5 milioni di euro dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

I lavori – affidati all’impresa Iembo Spa di Noceto –, una volta terminati, consentiranno di avere un nuovo ponte con struttura portante ad arco a via di corsa inferiore, lungo 41 metri, interamente in acciaio e rispondente alle norme antisismiche.

“Mancano pochi giorni al completamento dell’impalcato che sarà poi spostato e varato sul torrente Stirone – spiega Daniele Friggeri, vicepresidente della Provincia di Parma con delega alla Viabilità -. Siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo, correttamente e celermente, questi interventi affiancati anche da una complessiva sistemazione idrogeologica della sezione idraulica dello Stirone che permette una generale messa in sicurezza del territorio. Quello del ponte di Castellina, quindi, non è solo un intervento fondamentale sul piano viabilistico, ma anche per il perseguimento della sicurezza idraulica”.

Una volta avvenuto il varo dell’impalcato, si procederà con la realizzazione delle rampe di accesso.

“Un aspetto fondamentale – aggiunge Friggeri – rispetto al quale stiamo ragionando insieme al Comune di Soragna e alla comunità locale è quello di fare in modo che, durante tutte le varie fasi successive del cantiere, possano essere ridotte al minimo le eventuali chiusure al traffico. Un impegno che, come Provincia, ci siamo assunti ed abbiamo onorato, sino ad oggi, anche tramite l’installazione del ponte Bailey, ossia il ponte provvisorio in acciaio che consente attualmente la percorribilità di questo stratto di Sp12”.

Soddisfatta l’amministrazione comunale di Soragna.

“Il cantiere procede a pieno ritmo – dichiara il sindaco Marco Taccagni – e di questo ringraziamo la Provincia e l’impresa Iembo. Si tratta di un’opera fondamentale non solo per il territorio soragnese, ma in generale per l’intera viabilità provinciale. Il procedere dell’opera ci dà piena contezza dello sforzo messo in campo dalla Provincia e dell’importanza data a questa infrastruttura che è fondamentale non solo per noi, ma per tutto il territorio provinciale”.