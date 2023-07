Sorbolo, episodi di violenza e persone con precedenti di polizia fra i clienti: chiuso un locale per 7 giorni

I Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani, questa mattina, hanno notificato un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., emesso dal Questore di Parma, della licenza amministrativa per la gestione di un esercizio pubblico situato in paese per la durata di 7 giorni, a seguito della segnalazione dei Carabinieri del paese.

La richiesta è stata motivata dalla riscontrata e abituale presenza, nel corso dei servizi di perlustrazione, nel locale di persone gravate da diversi precedenti di polizia e alcune dedite all’uso di sostanze stupefacenti nonché episodi di violenza. In particolare a inizio giugno, all’interno dell’esercizio commerciale si è verificata una violenta lite tra due avventori, sedata da alcuni clienti, senza che i titolari avvisassero le forze dell’ordine.

Tale episodio e la frequente e abituale presenza di persone con precedenti di polizia all’interno rappresentano un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. ha, una finalità cautelare e non sanzionatoria e si fonda sull’esigenza di prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma