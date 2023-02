Martedì 14 febbraio, nella Sala Consigliare del Comune di Sorbolo Mezzani, il Sindaco Nicola Cesari ha voluto anche lui salutare la portalettere Vanessa Bocchi che ha concluso il suo percorso in Poste Italiane, presso il PDD di Sorbolo (Presidio Decentrato di Distribuzione)

Ci ha tenuto in particolare a ringraziarla per il lavoro svolto in 27 anni di attività al servizio della comunità di Sorbolo.