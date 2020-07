Sorbolo Mezzani, Albiero Jonathan (M5S): “Due passi in avanti per l’ambiente e la lotta alle mafie”

“Sorbolo Mezzani; due significativi passi in avanti per quanto riguarda l’ambiente e lotta alle mafie.

Come ha sottolineato più volte il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa:《Noi rappresentanti delle istituzioni abbiamo la responsabilità di dover essere i primi a dare il buon esempio》.

Ringrazio quindi la giunta per aver mantenuto la promessa e tutto il consiglio comunale che nell’ultima seduta consiliare ha formalizzato ufficialmente l’adesione all’iniziativa promossa dal ministero dell’ambiente denominata #PlasticFree da me fortemente voluta l’anno scorso mediante interpellanza (leggi)

Come ribadito anche in quell’occasione questo non è un punto di arrivo ma bensì di partenza. Ognuno di noi infatti, nel proprio piccolo, deve essere consapevole che il cambiamento è possibile solo se parte dal quotidiano, dalle nostre abitudini di ogni giorno, dall’educazione al rispetto dell’ambiente da trasmettere alle generazioni future.

Ho accolto inoltre favorevolmente anche l’adesione all’associazione “Avviso Pubblico”. Una rete di enti locali che concretamente si impegnano per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Un segnale concreto per garantire trasparenza e legalità nell’esercizio delle proprie funzioni.

La Carta infatti prevede: contrasto al conflitto di interessi, al clientelismo, alle pressioni indebite, trasparenza degli interessi finanziari e del finanziamento dell’attività politica, scelte pubbliche e meritocratiche per le nomine interne ed esterne alle amministrazioni, piena collaborazione con l’autorità giudiziaria in caso di indagini e obbligo a rinunciare alla prescrizione ovvero obbligo di dimissioni in caso di rinvio a giudizio per gravi reati (es. mafia e corruzione).”

Albiero Jonathan

Portavoce comunale movimento 5 stelle

Sorbolo Mezzani (PR)