Sorbolo Mezzani: denunciato 34enne per tentato furto di champagne

Avrebbe agito con disinvoltura, cercando di eludere i sistemi di sicurezza del supermercato. Tuttavia, il suo tentativo di rubare il pregiato vino senza farsi notare è stato vanificato da un dipendente che ha dato l’allarme. Decisivo è stato l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri che, mentre perlustrava la zona, ha preso atto dei fatti e fermato il presunto responsabile in un campo agricolo vicino al supermercato.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 34enne straniero, che sulla scorta degli accertamenti e verifiche svolte è ritenuto il presunto responsabile di un tentato furto di alcolici in danno di un supermercato di quel Comune.

L’uomo è entrato nel supermercato con decisione, dirigendosi direttamente verso le bottiglie di Champagne esposte. Dopo aver forzato la teca in vetro che le custodiva, ha prelevato sette bottiglie del valore di quasi 400 euro. Successivamente, ha rimosso i dispositivi antitaccheggio e li ha riposti nel carrello della spesa. Tuttavia, nel tentativo di uscire dal negozio dalla porta d’entrata, è stato sorpreso da un dipendente che gli ha chiesto chiarimenti, determinando la sua fuga.

Una pattuglia di Carabinieri, che stava transitando nella zona, ha notato il personale del negozio che richiamava la loro attenzione. Dopo aver ricevuto la descrizione dell’uomo e la direzione di fuga, si sono prontamente attivati per la sua ricerca. L’uomo è stato rintracciato e fermato in un campo agricolo non molto distante dal supermercato.

L’uomo, privo di documenti, è stato condotto in caserma e a seguito di attività tecniche, è stato formalmente identificato come un 34enne dell’est Europa con precedenti specifici commessi recentemente in questa provincia.

Il direttore del supermercato ha sporto denuncia nella caserma di Sorbolo Mezzani depositando contestualmente una copia dei filmati di sicurezza che immortalavano le condotte delittuose dell’uomo.

A conclusione dell’attività d’indagine, analizzati i filmati, sentiti i testimoni e acquisiti tutti gli elementi probatori, il 34enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto.

È importante sottolineare che l’indagato è allo stato solo indiziato di delitto e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma