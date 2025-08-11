Sorbolo Mezzani, dopo l’incidente scappa senza soccorrere ciclista: denunciata 51enne

Le tempestive indagini condotte dai Carabinieri di Sorbolo Mezzani hanno permesso di identificare e denunciare la conducente pirata risultata senza patente di guida, poiché revocata negli anni scorsi.

Sarebbe rimasta coinvolta in un incidente stradale e avrebbe successivamente fuggito senza prestare soccorso alla persona rimasta ferita.

L’episodio è avvenuto nella serata dell’8 agosto, nella località di Coenzo, nel Comune di Sorbolo Mezzani. In quella occasione, un ciclista 55enne che stava percorrendo Strada Cantarana è stato urtato e fatto cadere rovinosamente a terra dal conducente di un’automobile, che si è immediatamente allontanato a tutta velocità senza curarsi di prestare assistenza.

L’uomo ferito è stato prontamente soccorso da alcuni automobilisti, che hanno richiesto l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani e il personale sanitario, che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l’infortunato, dolorante ma cosciente, al pronto soccorso dell’ospedale di Parma, dove è stato visitato e refertato con una prognosi di 25 giorni.

Immediatamente, i militari hanno avviato le indagini per identificare il conducente dell’auto pirata, cercando persone informate sui fatti accaduti. Hanno inoltre acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, riuscendo così a risalire alla marca e al modello dell’automobile, e infine al numero di targa.

A questo punto, una pattuglia si è recata presso l’indirizzo di residenza dell’intestataria dell’auto, identificandola in una donna di 51 anni residente in provincia, già nota alle forze dell’ordine per precedenti reati analoghi. La donna risultava anche priva di patente di guida, poiché revocata circa due anni prima con provvedimento della Prefettura per violazioni del Codice della Strada.

Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto l’auto della donna parcheggiata sotto casa, e un attento esame ha evidenziato danni compatibili con l’incidente appena occorso.

Dopo averla identificata, gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno confermato che fosse lei l’unica utilizzatrice dell’auto e che fosse proprio lei alla guida al momento dell’investimento del ciclista.

La donna è stata quindi denunciata alla Procura della Repubblica di Parma, ritenuta responsabile di lesioni personali stradali e fuga a seguito di sinistro con feriti, oltre che sanzionata amministrativamente per aver guidato con la patente revocata.

È importante sottolineare che l’odierna indagata è, allo stato, solamente indiziata di delitto, seppur gravemente. La sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero procedimento e sarà definita solo con l’emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di innocenza.