Sorbolo-Mezzani, ruba 12 bottiglie di vodka in un supermercato: 31enne denunciato

Garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione e il contrasto dei reati è uno dei compiti svolti quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri. Nei giorni scorsi questo impegno si è concretizzato nell’attività dei militari della Stazione di Sorbolo Mezzani che, al termine di un’articolata indagine, hanno individuato e denunciato un 34enne originario dell’Est Europa, ritenuto il presunto autore di un furto di alcolici ai danni di un supermercato della zona. Anche in questa circostanza, le telecamere di videosorveglianza hanno registrato ogni suo movimento, consentendo ai Carabinieri di identificarlo.

L’episodio risale alla mattina del 19 novembre scorso, quando il direttore del supermercato è stato avvisato dai dipendenti della presenza di un uomo che si sarebbe impossessato di diverse bottiglie di superalcolici. Secondo quanto ricostruito, l’individuo sarebbe entrato nel punto vendita e avrebbe riempito una borsa con 12 bottiglie di vodka, per poi dirigersi rapidamente verso un’uscita secondaria riservata al personale e allontanarsi a bordo di un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

Allertati immediatamente, i Carabinieri di Sorbolo Mezzani sono giunti sul posto e hanno avviato le indagini. Oltre alle testimonianze dei dipendenti, i militari hanno acquisito e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La denuncia presentata dal direttore ha quantificato il valore della merce sottratta in circa 150 euro.

L’analisi dei filmati ha permesso ai Carabinieri di estrapolare fotogrammi nitidi del volto del presunto responsabile. La ricostruzione della dinamica del furto, come emersa dalle immagini, ha trovato piena corrispondenza nelle testimonianze raccolte, consolidando ulteriormente il quadro indiziario.

Le indagini, concluse in tempi brevi, hanno consentito di identificare l’uomo ripreso dalle telecamere in un 34enne dell’Est Europa, residente nel Parmense e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti reati contro il patrimonio, alcuni dei quali recenti.

Al termine degli accertamenti, per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma.