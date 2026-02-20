Sorbolo Mezzani: sequestrati cocaina, coltelli e 3.500 euro in contanti

Efficace operazione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani, che nei giorni scorsi hanno denunciato un 45enne italiano, residente fuori provincia, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’episodio risale al primo pomeriggio del 17 febbraio, durante un servizio preventivo svolto nel centro del paese. I militari hanno notato una scena sospetta nei pressi di un’attività commerciale: un uomo fermo accanto a un’auto parcheggiata avrebbe infilato il braccio dal finestrino, ricevendo qualcosa dal conducente rimasto al posto di guida.

Alla vista della pattuglia, il pedone si è allontanato rapidamente, mentre l’automobilista ha tentato di lasciare il parcheggio in fretta. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente, riuscendo a fermare il veicolo dopo alcune centinaia di metri.

Il conducente, identificato nel 45enne, è apparso visibilmente agitato e non ha saputo fornire spiegazioni convincenti sull’incontro. Insospettiti, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale e del mezzo.

All’interno dell’auto e nella disponibilità dell’uomo sono stati rinvenuti 10 involucri in plastica contenenti cocaina, per un peso complessivo di quasi 10 grammi, come confermato dal test speditivo, oltre a una somma in contanti di circa 3.500 euro, ritenuta compatibile con un’attività di spaccio.

Nel veicolo sono stati inoltre trovati un coltello a serramanico lungo 18 centimetri e un moschettone multiuso dotato di lama da 7,5 centimetri. Sostanza stupefacente, denaro e armi da taglio sono stati immediatamente sequestrati.

Al termine degli accertamenti, acquisiti gravi indizi di colpevolezza, per il 45enne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma.