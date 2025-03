Sorbolo, ruba vino per 600 euro in un supermercato: 34enne denunciato

Garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione ed il contrasto dei reati. È questa l’azione svolta quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri che, nei giorni scorsi, grazie all’azione dei militari della Stazione di Sorbolo Mezzani, dopo accurate indagini hanno individuato e denunciato, un 34enne dell’Est Europa per un furto in un supermercato della città. Anche in questa occasione le telecamere di sorveglianza hanno registrato ogni sua mossa consentendo ai Carabinieri di identificarlo e denunciarlo.

Un copione ben rodato, un obiettivo preciso e un modus operandi collaudato: così un uomo è entrato in azione in un supermercato della periferia di Sorbolo Mezzani, puntando dritto all’espositore dei vini pregiati. Dopo aver forzato la teca, ha prelevato cinque bottiglie costose, per un valore complessivo di circa 600 euro, e le ha riposte nel carrello, uscendo poi tranquillamente dal supermercato senza pagare.

Le telecamere di sorveglianza lo hanno immortalato, permettendo ai Carabinieri di identificarlo immediatamente come autore seriale di furti analoghi nella zona del parmense.

I Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani hanno quindi denunciato a piede libero un 34enne dell’Est Europa residente nel veronese, ritenuto il presunto responsabile di un furto avvenuto alcune settimane fa.

A seguito della denuncia presentata dal direttore del supermercato, che aveva constatato la manomissione della teca e la mancanza delle bottiglie, i militari hanno avviato l’indagine analizzando i filmati di videosorveglianza.

Le immagini hanno rivelato come l’uomo, con passo sicuro, si sia diretto verso la corsia dei vini, individuando subito l’esatta posizione di quelli pregiati. Dopo aver forzato la teca ha prelevato 5 bottiglie di rinomate cantine della Toscana, ha rimosso i dispositivi antitaccheggio e le ha nascoste nel carrello. Successivamente, ha ripercorso il tragitto a ritroso ed è uscito dal supermercato senza destare sospetti.

Grazie a questi elementi, i Carabinieri di Sorbolo Mezzani sono riusciti a identificare il soggetto ripreso dalle telecamere in un 34enne dell’Est Europa, specializzato nei furti di vini pregiati.

Le indagini hanno anche permesso di ricostruire che l’uomo si era allontanato a bordo di un’utilitaria parcheggiata nelle vicinanze. Dai filmati, i Carabinieri sono riusciti a risalire al numero di targa del veicolo, ricostruendone l’itinerario e identificando l’intestatario, il quale, sentito nel merito, ha dichiarato di aver prestato temporaneamente l’auto al 34enne.

Al termine degli accertamenti e delle verifiche, e dopo aver raccolto sufficienti elementi probatori, il 34enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma.

È doveroso precisare che l’indagato è al momento solo indiziato di delitto e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale. La sua colpevolezza dovrà essere accertata con una sentenza di condanna definitiva, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma