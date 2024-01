Sorbolo, si finge amica del nipote e le svuota il portafoglio: denuncia per una 56enne

I Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani, al termine di una complessa attività investigativa hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato una 56enne italiana dimorante nel cremonese.

I fatti risalgono ad alcune settimane fa quando una 59enne del posto ha denunciato ai Carabinieri di Sorbolo di essere stata derubata di una considerevole somma di denaro in contanti che teneva in casa.

La vittima ha raccontato che una mattina verse le ore 11,00 si è presentata presso la sua casa di campagna una donna la quale le raccontava di dovere dare a suo nipote con il quale aveva un appuntamento in un bar, 200 euro.

Con una scusa la donna si recava in bagno, mentre la padrona di casa rimaneva in cucina. Dopo circa 10 minuti la donna lasciava l’abitazione in tutta fretta, senza dare particolari spiegazioni.

La vittima a quel punto, insospettita da tale comportamento, effettuava una verifica all’interno del portafoglio e si rendeva conto che tutti i soldi lì riposti erano spariti.

Dopo essersi ripresa dallo choc, si recava presso la Caserma di Sorbolo Mezzani per denunciare l’accaduto.

I Carabinieri hanno dato il via alle indagini, acquisendo le immagini di video sorveglianza installate presso l’abitazione, che incrociate con elementi investigativi acquisiti nel corso delle indagini hanno portato all’identificazione della responsabile del reato.

Al termine dei doverosi e approfonditi accertamenti, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, la 56enne è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Parma in stato di libertà perché ritenuta responsabile di furto aggravato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma