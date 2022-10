Sorpreso a rubare alcolici all’Esselunga di via Traversetolo: denunciato

Ieri, pomeriggio durante l’ordinaria attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e contrasto del crimine diffuso, il personale delle volanti, è intervenuto all’Esselunga di via Traversetolo in quanto un responsabile della sicurezza dell’attività commerciale ha segnalato un uomo sorpreso a prelevare merce dagli scaffali del negozio.

Immediatamente allertati, gli Agenti della Polizia di Stato si sono diretti sul posto e hanno contattato l’addetto alla sicurezza, il quale ha riferito di aver notato un uomo dall’apparente età di 41 anni vestito di scuro e con uno zaino al seguito, aggirarsi con fare sospetto nella corsia riservata alla vendita dei superalcolici.

L’uomo poi ha prelevato 7 bottiglie di super alcolici dallo scaffale e li ha riposti inizialmente all’interno del cestino. Poi raggiunta un’area del supermercato dove vi era meno passaggio di clientela e assicurandosi di non essere visto da nessuno, ha nascosto le 7 bottiglie nel suo zaino, ha riposto il cestino ormai vuoto e si è diretto verso l’uscita utilizzando la corsia dedicata all’uscita senza acquisti, senza pagare la merce.

Notato dall’addetto alla sicurezza, l’uomo è stato fermato e successivamente consegnato ai poliziotti nel frattempo intervenuti.

All’interno dello zaino è stata trovata merce per un valore complessivo di euro 150.

Il 41enne privo di documenti è stato portato in Questura. Qui sottoposto a rilievi fotodattiloscopici da parte del personale della Polizia Scientifica, è stato identificato per un 41 enne marocchino già noto agli Uffici di Polizia per reati contro il patrimonio, ma in regola sul territorio nazionale.

Al termine dell’attività d’identificazione il 41enne è stato denunciato per il reato di tentato furto aggravato.

Questura di Parma